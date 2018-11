Spaziergängerin am helllichten Tag vergewaltigt - Zeuge hört ihre Hilferufe

Schockierende Tat: Bei einem Spaziergang im Park in Fürth wurde eine Frau von einem unbekannten Mann vergewaltigt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Update vom 10. November, 13.30 Uhr: Ein Zeuge hat bei der schrecklichen Sexualtat in Fürth, bei der eine Spaziergängerin am helllichten Tag vergewaltigt wurde, vielleicht noch Schlimmeres verhindert. Wie das Nachrichtenportal infranken.de berichtet, habe der Zeuge die Hilferufe der Frau gehört und die Polizei informiert. Der mutmaßliche Täter sei geflüchtet, nachdem er den Zeugen bemerkt habe.

Das Opfer sei mit Verletzungen und einem Schock ins Krankenhaus gekommen. Dort werde die Frau immer noch betreut, heißt es.

Vergewaltigung in Fürth: Polizei nennt Details zum Täter

Update vom 9. November 2018, 12.15 Uhr: Am Mittag gaben Polizei und Staatsanwaltschaft auf einer gemeinsamen Pressekonferenz Details zur Tat bekannt. „Eine nicht alltägliche Tat“, sagte Roman Fertinger, Polizeipräsident für Mittelfranken. Bei dem nun festgenommenen Tatverdächtigen handele es sich um einen 37 Jahre alten türkischen Staatsangehörigen, der in Fürth aufgewachsen sei, so Fertinger. „Für uns ist dieser Überfall ein Ausnahmedelikt”, sagte er, da es sich um eine zufällige Auswahl des Opfers gehandelt habe.

Mann zerrt Frau in Gebüsch: „Wir haben ihn als recht gefährlich eingeschätzt”

„Die Frau konnte bei günstiger Gelegenheit aufspringen und flüchten”, sagte Martina Sebald, Leiterin der Krimnalpolizei Fürth. Die Frau wendete sich nach dem Überfall sofort an einen Jogger. Die präzise Täterbeschreibung der Frau sei “gut” gewesen und habe bei der Fahndung geholfen. Der erste Hinweis sei von einer Mitarbeiterin einer Fürther Behörde eingegangen. Die Beschreibung des Verdächtigen habe auf einen ihrer Klienten gepasst. Ein weiterer Zeuge habe den Mann zudem am Tatort gesehen und ihn auf Fotos identifizieren können. „Wir haben ihn als recht gefährlich eingeschätzt”, fügte Sebald hinzu.

Der Tatverdächtige konnte in einer Wohnung in Nürnberg festgenommen werden. Der 37-Jährige sei vorbestraft, allerdings handele es sich dabei nicht um Sexualstraftaten, sondern um Vergehen im Umfeld von Betäubungsmitteln. Der Mann wurde „zuletzt im April 2014 verurteilt zu einer Freiheitsstrafe”, sagte Philip Engl von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Entlassen wurde er demnach im Juni 2018.

Update vom 9. November 2018: Nachdem ein Mann eine Frau am helllichten Tag in Fürth in ein Gebüsch gezerrt und vergewaltigt haben soll, wurde nun ein Tatverdächtiger festgenommen. Nach Angaben der Ermittler sei ein 37 Jahre alter Mann dringend tatverdächtig, die Frau vergewaltigt zu haben, das berichtet der Bayerische Rundfunk.

Details sollen demnach heute auf einer Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt gegeben werden.

Vergewaltigung in Fürth: Erste Hinweise nach Fahndungsaufruf eingegangen

Update vom 6. November, 12 Uhr: Ein noch unbekannter Täter bedrohte eine Frau mit einem Messer, zerrte sie in ein Gebüsch und vergewaltigte sie. Nach dieser schockierenden Tat fahndet die Kripo weiterhin nach dem Täter. Zudem wird die Bevölkerung noch immer um Hinweise gebeten. Die Ermittlungen der Kripo Fürth würden noch am Anfang stehen, sagte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken InFranken.de. Demnach seien seit dem Fahndungsaufruf bereits mehrere Hinweise eingegangen, die nun geprüft werden.

Erstmeldung: Vergewaltigung: Mann zerrt Frau am helllichten Tag ins Gebüsch

Fürth - In Fürth ist eine Frau am frühen Samstagmorgen überfallen und vergewaltigt worden. Wie die Polizei Fürth meldet, ging die Spaziergängerin gegen 8.00 Uhr am Pegnitzgrund entlang, als sie auf Höhe der Kurgartenstraße unvermittelt von einem bislang unbekannten Täter ins Gebüsch gezerrt wurde. Der Täter vergewaltigte die Frau und bedrohte sie mit einem Messer. Anschließend ergriff der Mann die Flucht.

Ein Zeuge, der die Frau vorfand, verständigte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, auch Polizeisuchhunde waren im Einsatz, verliefen ergebnislos.

Das Opfer erlitt körperlich leichte Verletzungen und steht unter Schock. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beschreibung des Täters

Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, ca. 155 - 160 cm groß und hat südländisches Aussehen. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Seine Figur ist schlank und muskulös. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer Jeans, einer Jeansjacke und darunter einem weißen T-Shirt mit Aufdruck. Zudem trug er eine Nickelbrille sowie eine Glatze und hatte rote Flecken im Gesicht.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. Unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 ist rund um die Uhr ein Hinweistelefon geschaltet.

Lesen Sie auch:

