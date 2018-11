Am helllichten Tag vergewaltigt! Mann zerrt Frau ins Gebüsch 

Schockierende Tat: Bei einem Spaziergang im Park in Fürth wurde eine Frau von einem unbekannten Mann vergewaltigt. Er bedrohte die Frau mit einem Messer. Vom Täter fehlt noch jede Spur.

Fürth - In Fürth ist eine Frau am frühen Samstagmorgen überfallen und vergewaltigt worden. Wie die Polizei Fürth meldet, ging die Spaziergängerin gegen 8.00 Uhr am Pegnitzgrund entlang, als sie auf Höhe der Kurgartenstraße unvermittelt von einem bislang unbekannten Täter ins Gebüsch gezerrt wurde. Der Täter vergewaltigte die Frau und bedrohte sie mit einem Messer. Anschließend ergriff der Mann die Flucht.

Ein Zeuge, der die Frau vorfand, verständigte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, auch Polizeisuchhunde waren im Einsatz, verliefen ergebnislos.

Das Opfer erlitt körperlich leichte Verletzungen und steht unter Schock. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beschreibung des Täters

Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, ca. 155 - 160 cm groß und hat südländisches Aussehen. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Seine Figur ist schlank und muskulös. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer Jeans, einer Jeansjacke und darunter einem weißen T-Shirt mit Aufdruck. Zudem trug er eine Nickelbrille sowie eine Glatze und hatte rote Flecken im Gesicht.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. Unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 ist rund um die Uhr ein Hinweistelefon geschaltet.

