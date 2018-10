Feuer in Fürther Flüchtlingsunterkunft - Brandursache noch ungeklärt

In einer Flüchtlingsunterkunft in Fürth ist ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

Fürth - In einer Flüchtlingsunterkunft in Fürth ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Etwa 40 Bewohner musste evakuiert werden. Sie sind in einer anderen Gemeinschaftsunterkunft untergebracht worden. Vier Menschen klagten nach dem Feuer über Atembeschwerden, zwei von ihnen kamen in ein Krankenhaus.

Die Ursache der Flammen, die in einem unbewohnten Zimmer ausgebrochen waren, ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Auch zur Schadenshöhe konnten die Ermittler zunächst keine Angaben machen. Der Brand war am späten Montagabend im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen und hatte auf das Dach übergegriffen.

Auch in einer Flüchtlingsunterkunft in Obersendling hat es vor kurzem gebrannt. 150 Bewohner mussten vor den Flammen gerettet werden.

dpa/lby