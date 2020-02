Bayerischer Kletterer verrichtet Notdurft in österreichischem Wald - und löst damit Katastrophe aus

Ein bayerischer Kletterer ging in Österreich einem menschlichen Bedürfnis nach. Dabei beging er einen fatalen Fehler - und löste einen mehrstündigen Großeinsatz aus.

Füssen/Pinswang - Auf dem Höhenzug linkerhand des Lechs zum Faulenbacher Tal (Österreich) kam es am Samstagvormittag (22. Februar) zu einem Waldbrand. Grund war das leichtsinnige Verhalten eines Kletterers aus Bayern.

„Fataler Fehler“: Bayerischer Kletterer löst Feuer in Österreich aus

„Dem menschlichen Bedürfnis geschuldet, verrichtete der Kletterer seine Notdurft“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Anschließend wollte der Mann diese verbrennen, „was sich im ausgetrockneten Waldgebiet und dem beinahe strohartigem Waldboden als fataler Fehler erwies“, heißt es weiter. Durch aufkommenden Wind breitete sich das Feuer schnell aus, auf geschätzt 50 x 60 Metern kam es zu einem Waldflächenbrand.

Als erste Einsatzkräfte waren die Feuerwehr und Polizei aus Füssen vor Ort. Sie koordinierten mit ihren Leitstellen die notwendigen Löscharbeiten. Da das betroffene Gelände steil abschüssig und unwegsam war, waren auch die Feuerwehren aus Reutte, Pinswang, Füssen und Kempten mit Spezialgerät erforderlich. Zusätzlich waren ein bayerischer und ein österreichischer Polizeihubschrauber im Einsatz. Diese bekämpften gemeinsam den Brandherd. Dieser befand sich in Österreich, unweit der deutschen Grenze. Der Einsatz dauerte rund sechs Stunden.

Die Polizeimeldung im Wortlaut

