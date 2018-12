Autodiebstahl scheitert - weil Täter dieses Detail vergisst

Ein Autoknacker wollte in Furth im Wald ein Fahrzeug stehlen. Doch dann sitzt er wegen eines Details fest.

Furth im Wald - Ein Autoknacker hat sich in Furth im Wald (Landkreis Cham) aus Versehen selbst im Fahrzeug eingeschlossen. Er brach nach Polizeiangaben vom Donnerstag die Beifahrertür auf, schloss sie hinter sich - und bedachte nicht die Zentralverriegelung.

Autoknacker zertrümmerte Scheibe und entkam durch Öffnung

Somit saß er in dem Wagen fest. Den Spuren zufolge versuchte der Täter erst, über die Heckklappe aus dem Auto zu gelangen, scheiterte aber. Also zertrümmerte er die Frontscheibe mit den Füßen und schlüpfte durch die Öffnung. Unter Verdacht steht ein 23-Jähriger, den die Polizei nach dem Vorfall am Montag aufgriff. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

dpa





