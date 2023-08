Protest im Allgäu: Klima-Aktivistinnen sägen eigenen Ast ab

Von: Christoph Sahler

Teilen

Bei einem Klima-Protest im Allgäu haben zwei Aktivistinnen von Fridays for Future einen Ast abgesägt, auf dem sie selbst saßen.

Immenstadt im Allgäu - Zwei Frauen von Fridays for Future haben am Mittwoch (9. August) mit einer symbolischen Sägeaktion auf die Gefahren durch den Klimawandel auf die Erde aufmerksam gemacht. Die zwei Aktivistinnen der Fridays-for-Future-Gruppe aus Sonthofen (Kreis Oberallgäu) sägten in mehreren Metern Höhe einen Ast ab, auf dem sie selbst saßen.

Klimaaktivsten in Immenstadt im Allgäu bei einer Protestaktion. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

„Wir sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen“: Fridays-for-Future-Aktivistinnen protestieren im Allgäu:

Die Aktion selbst fand im Sonthofener Nachbarort Immenstadt im Allgäu, rund 50 Kilometer östlich des Bodensees, statt. Dazu war auf einem großen Transparent der Slogan „Wir sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen“ zu lesen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Abstürzen wollten die beiden dabei nicht: Sie waren mit Seilen gesichert. Obwohl die Wissenschaft vor katastrophalen Folgen warne, „steuern wir mit unserer Klimapolitik weiter mit Vollgas auf einen Klimakollaps zu“, sagte Organisatorin Anna-Lena Hummler.

Fridays for Future Sonthofen fällt erneut mit Protestaktion auf

Bereits vor drei Jahren hatten Mitglieder von Fridays for Future aus Sonthofen mit einer symbolischen Aktion auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Damals waren Aktivisten Anfang März 2020 mit einem Transparent, auf dem „Das Wasser steht uns bis zum Hals“ zu lesen war, in einen eiskalten See gestiegen. (csa/dpa)

Drei Aktivisten der „Letzten Generation“ sind im Juli aufgrund von Blockadeaktionen zu mehreren Monaten Haft verurteilt worden. Es war das bisher drastischste Urteil.

Badefans aufgepasst: Diese 7 Seen in Bayern lohnen sich für einen Besuch Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.