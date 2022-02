G7-Gipfel: Zusage für Regulierung möglicher Schäden

Joachim Herrmann (CSU) spricht während einer ersten Informationsveranstaltung zum G7-Gipfel. © Uwe Lein/dpa

Vertreter von Bund und Land haben den Einheimischen in der Region Garmisch-Partenkirchen die Übernahme möglicher Schäden im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel zugesagt. Dieses Mal werde auch eine Versicherung auf den Weg gebracht, kündigten der stellvertretende Chef des Bundespresseamts, Johannes Dimroth, und Bayerns Innenminister, Joachim Herrmann (CSU), am Sonntag bei einer Informationsveranstaltung zum Gipfel in Krün an.

Krün - Herrmann sagte weiter, die Lage auch mit Blick auf Proteste sei anders als vor sieben Jahren. Mit der Corona-Pandemie gebe es nun auch Querdenker, zudem sei die Bewegung der Klimaschützer erstarkt.

Neben der geplanten Versicherungsregelung werde es eine Richtlinie für Entschädigungen geben, sagte Herrmann weiter. „Sie können sich darauf verlassen, dass die Absicherung mindestens so gut sein wird wie beim letzten Mal.“ Eingeschlossen seien mögliche Schäden an Häusern und Geschäften durch Demonstranten, nicht aber Umsatzeinbußen.

Mehrere Geschäftsleute kritisierten, sie hätten beim Gipfel 2015 erhebliche Umsatzeinbußen gehabt. Michaela Nelhiebel, Vorsitzende Werbegemeinschaft Garmischer Zentrum, sprach von 25 bis 49 Prozent.

Auch bei anderen Veranstaltungen wie etwa der Sicherheitskonferenz in München erlitten Geschäfte Einbußen, sagte Herrmann. „Ich will das nicht wegwischen“, sagte der Minister. Aber: „Da ist noch keiner auf die Idee gekommen, dass der Freistaat das ersetzen müsste.“ Man werde sich aber mit der Frage nochmals befassen.

Bund und Land wollten alles dafür tun, dass die Einschränkungen für Einheimische wie auch Urlauber so gering wie möglich bleiben, versprach Herrmann. Allerdings werde es Einschränkungen geben. dpa