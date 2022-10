„Mega-Show“ in der Altstadt geplant: Andreas Gabalier kommt nach Würzburg – „Dirndl Wahnsinn Hulapalu“

Von: Felix Herz

Bei Live-Konzerten gibt der „Lausbua“, wie sich Gabalier gerne nennt, alles – und füllt regelmäßig Stadien. © Harald Deubert / IMAGO

2023 ist Andreas Gabalier wieder auf großer Konzert-Tour. Dafür wurden nun Zusatztermine angekündigt – einer davon liegt mitten in Würzburg.

Würzburg – Erst vor wenigen Monaten begeisterte der österreichische Rocker Andreas Gabalier 100.000 Fans bei einem Mega-Konzert in München. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt aber nicht – denn schon im nächsten Jahr begibt sich der 37-Jährige wieder auf große Konzert-Tour. Konzerte in ganz Deutschland standen auf der Liste der angekündigten „Dirndl Wahnsinn Hulapalu“-Tour. Nun wurden weitere Shows angekündigt – eine davon in Würzburg.

Gabalier 2023 mit Mega-Show in Würzburg: Vorverkauf gestartet

Gabalier selbst sowie der Konzert-Veranstalter „ARGO Konzerte“ gaben jeweils auf Facebook bekannt, dass es im August des kommenden Jahres ein Konzert des Musikers in Würzburg geben wird. Und nicht nur irgendein Konzert: Von einer „Mega-Show“ schreibt der Veranstalter. Dafür hat man auch eine besondere Location gewählt: Die Show wird auf dem Residenzplatz in der Würzburger Altstadt stattfinden.

Der Vorverkauf für das Konzert im Norden Bayerns startete am Dienstag, 18. Oktober, um 12 Uhr. Fans sollten beeilen, wenn sie noch Tickets wollen – für gewöhnlich sind die bei Andreas Gabalier recht schnell vergriffen.

Gabalier-Konzert in Würzburg: Fans freuen sich

„Natürlich werden auch auf der Tour im nächsten Jahr Dirndl und Lederhosen das Bild beherrschen“, schreibt der Veranstalter auf seiner Website. Viele Fans freuen sich unter Gabaliers Facebook-Post – „Es wird ein Jahr der Superlative“ – über die Würzburg-Show. „Würzburg. Residenzplatz. I love it“, schreibt eine Userin und fügt ein Emoji mit Herzchenaugen hinzu.

Zuletzt hatte es jedoch auch immer wieder Kontroversen um den Musiker gegeben. Kritiker werfen ihm vor, sich auf dem Cover seines Albums „Volks Rock’n’Roller“ in Hakenkreuz-Pose zu zeigen, heißt es auf vice.de. Zudem wird auch immer wieder auf frauenfeindliche und homophobe Aussagen des Gabaliers verwiesen. Er selbst weist den Hakenkreuz-Vorwurf strikt von sich.

Auch für die Verleihung des Valentin-Ordens an Gabalier gab es Kritik. Er sagte dazu: „Wenn so ein Lausbua in der Lederhosen die Stadien füllt – dann darf es sein, dass das dem einen oder anderen nicht schmeckt, wenn man die Massen bewegt.“ Kontroversen hin oder her – klar ist, dass auch Gabaliers Tour im Jahr 2023 zahlreiche Menschen zu seinen Konzerten locken wird. (fhz)

