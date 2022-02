Gänswein: Papst Benedikt XVI. ist „Vater der Transparenz“

Teilen

Georg Gänswein (l) und der emeritierte Papst Benedikt XVI. stehen am Flughafen für ein Foto zusammen. © Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa/Archivbild

Erzbischof Georg Gänswein hat den emeritierten Papst Benedikt XVI. gegen die Kritik in Folge des Münchener Missbrauchsgutachtens verteidigt. Man könne von dem 94-Jährigen als „Vater der Transparenz“ sprechen, sagte Benedikts Privatsekretär dem katholischen Fernsehsender EWTN in einem Gespräch, das am Dienstag ausgestrahlt werden soll. Gänswein kritisiert darin nach Angaben des Senders die „rasche mediale Verurteilung“ des Emeritus, der seit seinem Amtsrücktritt 2013 im Vatikan-Kloster Mater Ecclesiae lebt.

Rom - Joseph Ratzinger, wie Benedikt XVI. mit bürgerlichem Namen heißt, war von 1977 bis 1982 Erzbischof der Diözese München und Freising. Ein Ende Januar veröffentlichtes Gutachten warf ihm in vier Fällen Fehlverhalten im Umgang mit sexuellem Missbrauch im Bistum vor. Er geriet weiter in die Kritik, als er kurz darauf über sein Sprachrohr Gänswein eine eigene Angabe korrigierte: Entgegen seiner ersten Aussage nahm er am 15. Januar 1980 doch an einer Sitzung teil, in der es um einen Priester ging, der als Missbrauchstäter bekannt war. Am vergangenen Dienstag bat der mittlerweile körperlich schwache Benedikt alle Missbrauchsopfer in einem Brief um Entschuldigung. Benedikt-Anhänger lobten ihn, Kritikern war das zu wenig.

Gänswein betonte im EWTN-Interview, Ratzinger sei zwar bei dem Treffen dabei gewesen, er habe jedoch weder Kenntnis von der Missbrauchsvergangenheit des Priester gehabt noch, dass dieser in der Seelsorge eingesetzt werden sollte. Der enge Vertraute Benedikts wies auf dessen Einsatz als Papst für die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen hin. „Er spielt nicht nur eine entscheidende Rolle, er war die entscheidende Figur, der entscheidende Mann, der zu Transparenz wirklich nicht nur geraten hat, sondern auch zur Transparenz geschritten ist“, erklärte Gänswein. dpa