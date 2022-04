Nach zweijähriger Corona-Pause: Berühmtes bayerisches Volksfest in Straubing findet wieder statt

Von: Katarina Amtmann

So sah es 2018 auf dem Gäubodenvolksfest aus. © Armin Weigel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Zwei Jahre musste das Straubinger Gäubodenvolksfest wegen Corona ausfallen, diesen August soll es aber endlich wieder stattfinden.

Straubing - Kulmbach probt nach zweijähriger Corona-Pause den Normalfall: Die Bierwoche findet in diesem Jahr wieder statt. Auch für die berühmte Erlanger Bergkirchweih sieht es gut aus. Und auch in Straubing wird wieder gefeiert.

Gäubodenvolksfest in Straubing soll stattfinden - nach zweijähriger Corona-Pause

Nach zweijähriger Pause aufgrund der Corona-Pandemie findet das Gäubodenvolksfest in diesem Sommer wieder statt. Das hat der Aufsichtsrat der Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH am Dienstagabend (12. April) einstimmig beschlossen, wie die Stadt mitteilte. Am 12. August beginnt das Gäubodenvolksfest mit dem traditionellen Volksfestauszug der Festwirte, Ehrengäste und Vereine.

Gäubodenvolksfest: Das bedeuten die Dirndlschleifen

Gäubodenvolksfest in Straubing: „einige nicht vollständig abwägbare Risiken, aber ...“

„Die staatlichen Vorgaben erlauben nun wieder Volksfeste. Es bleiben zwar einige nicht vollständig abwägbare Risiken, aber insbesondere im Sinne der Schausteller und Festwirte freue ich mich über dieses klare Votum des Gremiums“, sagte Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU). Die Region habe lange warten müssen, um dieses Fest „als Teil unserer Identität“ wieder feiern zu können.

Die Entscheidung über das Fest sei eigentlich für Ende des Monats vorgesehen gewesen, dann jedoch vorgezogen worden, um den Beteiligten mehr Planungssicherheit zu geben. Parallel zu dem Volksfest soll wieder die Ostbayernschau stattfinden. (kam)

Erst vor Kurzem hat Ministerpräsident Markus Söder ein Volksfest in Würzburg eröffnet.