Bei einem tödlichen Unfall auf der A6 hat ein Lkw-Fahrer am Dienstagmittag sein Leben verloren. Gaffer sorgten zusätzlich für ein Verkehrschaos.

Nürnberg - Er sitzt in seinem LKW und hat sein Handy in der Hand. Der Fahrer filmt völlig schamlos einen schweren Unfall auf der A6 bei Nürnberg. Dort liegt viel Blech, ein 47-Jähriger übersah mit seinem Lastwagen ein Stauende und raste in einen Sattelzug. Der Fahrer wurde in seiner Kabine eingeklemmt und starb noch an Ort und Stelle zwischen der Ausfahrt Roth und dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd.

Gaffer filmt tödlichen Unfall: dann rastet Polizist aus - Fotostrecke Zur Fotostrecke

Polizist platzt der Kragen und knöpft sich Gaffer vor

All das filmten Gaffer auf der Gegenspur. Behinderten dabei sogar die Einsatzkräfte und sorgten für zusätzliches Verkehrschaos. Einem Polizisten platzte daraufhin der Kragen: Er schrie einen der Gaffer vor laufender Kamera an. Andere Gaffer zog er aus ihren Fahrzeugen und stellte sie zur Rede, berichtet infranken.de.

Für den 47-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Gegen 11.20 Uhr kollidierte der Lkw mit einem Sattelzug und wurde dabei in seiner Fahrerkabine eingeklemmt. Der Lkw vor ihm wurde durch die Kollision auf einen weiteren Lastkraftwagen geschoben. Ein herbeigerufener Rettungshubschrauber konnte für den 47-Jährigen nichts mehr tun. Er starb noch an der Unfallstelle. Die anderen beiden Lkw-Fahrer kamen unverletzt davon.

A6 anfangs komplett gesperrt - Bergungsarbeiten dauern an

Zunächst war die Autobahn komplett gesperrt. Aktuell ist eine Spur der A6 freigegeben, die Bergungsarbeiten werden laut Polizei noch andauern.

Lesen Sie auch: Flixbus-Katastrophe auf der A9 mit einem Toten - Münchner Zeuge schildert dramatische Szenen - Identität des Opfers geklärt.

Die Verunsicherung nach dem Flixbus-Unglück auf der Autobahn 9 bei Leipzig ist groß. Dabei sei die Reise mit Bussen vergleichsweise sicher, heißt es beim ADAC.