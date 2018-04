Mann (36) tot in Schrebergarten gefunden - Polizei geht von Verbrechen aus

Mit zahlreichen Messerstichen ist in einem Schrebergarten im oberbayerischen Gaimersheim ein 36-Jähriger getötet worden.

Mit zahlreichen Messerstichen ist in einem Schrebergarten im oberbayerischen Gaimersheim ein 36-Jähriger getötet worden. Wie die Polizei in Ingolstadt am Dienstag mitteilte, wurde der Mann von einem Kollegen entdeckt, nachdem er am Vortag nicht zur Arbeit gekommen war. Die Leiche sei blutüberströmt gewesen, es werde von einem Gewalt- und Tötungsdelikt ausgegangen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Leichnam den Angaben zufolge noch in der Nacht zum Dienstag in München obduziert, wobei zahlreiche Stichverletzungen festgestellt wurden. Am Dienstagmorgen wurde eine siebenköpfige Sonderkommission „Schrebergarten „ eingerichtet, die mit Hochdruck ermittelt.

Die Ermittler suchen nun nach möglichen Zeugen des Geschehens. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter 0841/93430 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

