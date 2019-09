Stier schleudert Mann durch die Luft - Verletzter von Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Ein Stier hat einen Mann in einem Stall durch die Luft geschleudert. Dieser wurde bei der Attacke schwer verletzt und musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Gangkofen - Ein Stier hat im Landkreis Rottal-Inn einen 67-Jährigen attackiert und schwer verletzt. Der Mann hatte zusammen mit dem Hofbesitzer im Stall gearbeitet, als das Tier ihn plötzlich von hinten zu Boden stieß.

Nach Polizeiangaben vom Samstag schleuderte der Stier den 67-Jährigen anschließend durch die Luft und schob ihn durch die Box. Der Schwerverletzte wurde nach der Attacke am Freitag von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Es ist nicht die einzige Stier-Attacke in Bayern in den letzten Wochen. Erst im Juli wurden zwei Menschen von einem Stier getötet. Auch derWarngauer Bürgermeister wurde in diesem Jahr von einem Stier schwer verletzt.

dpa