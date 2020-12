Schwerer Unfall: Frau (27) fährt Passantin mit Auto an - Jetzt ermittelt die Polizei wegen versuchter Tötung

Eine Frau wird von hinten von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Ein Unfall der auf den zweiten Blick gar keiner war. Die Kripo hat den Fall nun übernommen.

Garching an der Alz - Bereits am vergangenen Mittwoch (17. Dezember) hat sich im oberbayerischen Garching an der Alz (Landkreis Altötting) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Fußgängerin wurde von einem Auto erfasst. Was sich zunächst nach einem tragischen Unglück anhört, entwickelt sich immer mehr zu einer vermeintlichen Straftat. Die Fahrerin (27) soll die Passantin nämlich absichtlich angefahren haben.

Garching an der Alz: Frau rammt Passantin mit Kastenwagen und flieht

Es war gegen 7.45 Uhr in der Früh, als eine 59-jährige Garchingerin den Gehweg neben der Wehrstraße entlang ging. Von hinten fuhr eine 27-Jährige - ebenfalls aus Garching an der Alz - auf die Passantin zu. Sie rammte die Frau mit ihrem Kastenwagen und verschwand vom Unfallort. Die 59-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzung zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Kurze Zeit nach dem Unglück kam die 27-Jährige wieder zurück und konnte dann von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Im Laufe der Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass die junge Frau gar keinen Führerschein besaß, schreibt die Polizei Oberbayern Süd in einer Pressemeldung. Des Weiteren stellte sich auch heraus, dass ihr der Kastenwagen gar nicht gehörte. Sie fand ihn in der Nähe des Unfallorts abgestellt mit steckendem Schlüssel. Sie wirkte außerdem berauscht auf die Beamten. Die Polizei schreibt, dass sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Garching an der Alz: Polizei geht von versuchter Tötung aus

Durch die ersten Ermittlungsergebnisse gelangten die Polizisten immer mehr zu dem Eindruck, dass die 27-Jährige die Passantin mit Absicht angefahren hat. Deshalb wurde der Fall umgehend an die Kriminalpolizei Mühldorf übergeben. Dort werden jetzt Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts geführt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter zur Unfallstelle geschickt, um den Hergang zu klären.

Zur ersten ärztlichen Untersuchung wurde die junge Tatverdächtige in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. Anschließend erließ das Landgericht Traunstein auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbeschluss. Die 27-Jährige befindet sich jetzt deshalb in einer Fachklinik bis die Untersuchungen abgeschlossen sind. (tel)

Einen nicht ganz alltäglichen Fall erlebten auch Beamte aus Regensburg. Zwei YouTuber prügelten vor laufender Kamera auf sich ein - dann wurde es noch kurioser.

Weitere Nachrichten aus ganz Bayern finden Sie immer aktuell bei uns.