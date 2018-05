Sarah (✝15) wurde in lauwarmer Sommernacht überrollt - muss der Todesfahrer ins Gefängnis? 

Es war eine jener Sommernächte, die man sich in kälteren Monaten herbeisehnt. Das Leben der erst 15-jährigen Sarah jedoch fand an diesem Tag ein jähes Ende.

Garching an der Alz - Es war eine Tragödie: In einer warmen Augustnacht saßen Sarah und ihre Freunde an der Alz. Dann schlug das Schicksal brutal zu. Gegen 22.15 Uhr bretterte plötzlich der Audi von Patrick B. (27) die Böschung hinunter zum Fluss. Drei Jugendliche verfehlte das Auto knapp, Sarah und ein 16-Jähriger wurden jedoch erfasst und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Während der Junge überlebte, konnte die Schülerin nicht gerettet werden. Zwar wurde sie noch als Notfallpatientin in ein Münchner Krankenhaus geflogen, doch es war nichts mehr zu machen.

In dem Unfallwagen saßen außerdem vier junge Frauen im Alter zwischen 22 und 25 Jahren. Sie wurden leicht verletzt.

+ Der Unfallort an der Alz © dpa / Matthias Balk

Staatsanwaltschaft wirft Patrick B. fahrlässige Tötung vor

Nun muss sich der Unfallfahrer vor einem Schöffengericht am Amtsgericht Altötting verantworten. Wie innsalzach24.de* berichtet, wirft ihm die Staatsanwaltschaft unter anderem fahrlässige Tötung vor. Nach dem Unfall stellten die Polizisten bei einem Atemalkohol-Test bei Patrick B. einen Wert von 0,7 Promille fest. Er saß also leicht alkoholisiert am Steuer. Daher wird dem 27-Jährigen außerdem noch fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässige Körperverletzung in sechs Fällen vorgeworfen.

Zu der schicksalhaften Tragödie des Falles gehört, dass er Todesfahrer selbst ganz in der Nähe seinen besten Kumpel bei einem Unfall verlor. Der 22-Jährige war im Dezember 2012 mit seinem Auto gegen mehrere Bäume geprallt und gestorben.

Lesen Sie auch: Der Todes-Fahrer von Garching verlor in der Nähe selbst einen Freund

*innsalzach24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes