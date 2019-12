Bei Mountainbike-Tour zum Gardasee: Streit um Pinkelpausen gerät komplett aus dem Ruder

Ist zwar schon 9 Tage her, ich lese es erst heute. Als mehrfacher Gruppenteilnehmer von Radtouren über die Alpen, aber auch die Pyrenäen, weiß ich, von was ich rede. Ist die Gruppe zusammengewürfelt, wird es immer Dissonanzen geben. Das fängt damit an, dass beide Geschlechter dabei sind, deren sportliches Leistungsvermögen unterschiedlich sind. Und wenn dann Männer dabei sind, für die die Alpenquerung von vorne herein wegen der Kraxelei eine sportliche Herausforderung ist, die anderen lässig im Wiegetritt hochfahren und geschwitzt oben warten müssen, ja, dann kommt Zwist auf. Der Veranstalter hätte besser selektieren müssen.