Felix Neureuther wird Skisport-Experte bei der ARD - auch Fußballfans dürfen sich freuen

Der früherer Skirennläufer aus Garmisch-Partenkirchen geht beruflich neue Wege. Felix Neureuther ersetzt Maria Höfl-Riesch als neuer Skisport-Experte bei der ARD. Auch beim BR wird er eingesetzt.

Garmisch-Partenkirchen - Man kann sich das lebhaft vorstellen: „Wenn Du als Kind Deinen Eltern ständig bei der Skigymnastik des BR beim Hupfen – also dem damaligen Wedeln – zuschauen durftest, dann hast Du automatisch sogar Zähneputzen mit gymnastischen Übungen verbunden.“ So erzählt es Felix Neureuther, als er nach seiner persönlichen Verbundenheit zum Bayerischen Rundfunk gefragt wurde.

Neureuther weiter: „Bei uns zu Hause gab’s im Müsli keine Haferflocken, sondern Schneeflocken. Deshalb wurde sicher der Kosename ,Schneeflockensender‘ für den BR bei uns in der Küche erfunden.“ Kurzum, der BR sei für ihn „eine Herzensangelegenheit“.

Garmisch-Partenkirchen: Neureuther wird ARD-Experte - Nachfolger von Maria Höfl-Riesch

Diese innige Verbundenheit findet nun ihren Höhepunkt: Wie der Sender gestern bestätigte, tritt Felix Neureuther ab nächster Saison die Nachfolge von Maria Höfl-Riesch als ARD-Experte für den alpinen Ski-Weltcup an. Seinen Einstand gibt der 35-Jährige live im Ersten am 26. und 27. Oktober beim Weltcup-Auftakt in Sölden. „Ich kenne keine Sportart, in der es so viele gute Typen gibt wie im alpinen Skisport“, erklärt der Garmisch-Partenkirchener. „Leider sind sie zwangsweise alle maskiert. Ich möchte gerne die Menschen dahinter zeigen mit ihren besonderen Geschichten.“

Natürlich werde die skisportliche Analyse nicht zu kurz kommen – aber „hoffentlich nicht schulmeisterlich, sondern aufbauend und fair“. Menscheln solle es, sagt Neureuther und freut sich „narrisch“ auf die neue Herausforderung – zumal es in seiner Familie ja auch eine gewisse Tradition gebe. „Die Mama hat früher im Ersten mitkommentiert, der Papa analysiert, am Anfang mit dem Zeichenstift – sein Spitzname bei uns war Montagsmaler. Jetzt kommt der Bua.“

Garmisch-Partenkirchen: Neureuther wird ARD-Experte - Auch im Radio zu hören

Neureuther hat, abgesehen von der Expertentätigkeit im Ersten, auch noch mit dem BR ein für beide Seiten attraktives Paket geschnürt. Denn er rückt ins Team der BR-Sportredaktion und wird mit unterschiedlichen Funktionen auf allen Kanälen betraut sein: Fernsehen, Hörfunk und online. Und zwar auch jenseits des Skisports.

Seinen ersten Auftritt im Dritten absolviert Neureuther bereits am kommenden Sonntag ab 21.45 Uhr, im „Blickpunkt Sport“ mit Moderator Markus Othmer. Sein Hörfunk-Debüt gibt er am 31. August als Co-Kommentator bei der Bundesligapartie FC Bayern München gegen Mainz im Bayern-1-Klassiker „Heute im Stadion“.

Beim Bayerischen Rundfunk überschlägt man sich ob des Coups fast vor Freude. „Wenn der Begriff Publikumsliebling auf jemanden zutrifft, dann auf Felix Neureuther“, erklärt Sportchef Christoph Netzel. „Er begeistert den Siebenjährigen genauso wie dessen 77-jährige Oma.“

Über einen möglichen TV-Job von Felix Neureuther wurde schon länger spekuliert. Die Gesundheit geht vor – deshalb hat sich Felix Neureuther aus dem alpinen Skizirkus verabschiedet. In Garmisch-Partenkirchen stößt seine Entscheidung auf viel Verständnis, aber auch auf großes Bedauern. Im April sorgte Neureuther mit seinem Song „Weiterziehn“ für Aufsehen. Eine Karriere als Schlagersänger hat er trotzdem nicht geplant.