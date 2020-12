Corona-Ski-Streit: Bürgermeisterin warnt Söder vor großer Gefahr in den Alpen - „lehne jegliche Verantwortung ab“

Wegen Corona stehen in ganz Bayern bis vorerst zum 10. Januar 2021 die Lifte still. Das stellt besonders die Bergretter vor besondere Herausforderungen.

Die Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen hat sich an Ministerpräsident Söder gewandt.

Sie fordert von ihm eine Stellungnahme darüber, wie Rettungskräfte und Lawinenkommission ohne Bergbahnen arbeiten sollen.

Wegen Corona* bleiben die Lifte noch bis in den Januar hinein geschlossen.

Garmisch-Partenkirchen - Seit der Ministerpräsidentenrunde am Mittwoch (2. Dezember) ist klar, die strengen Corona-Maßnahmen werden bis zum 10. Januar verlängert. Neben Gastronomie, Hotellerie und Kulturbetrieb trifft das vor allem eine für Bayern entscheidende Branche: den Skitourismus. Deshalb wandten sich jetzt auch zahlreiche Bürgermeister in einem Brandbrief an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Nicht unterzeichnet hat die Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen, Elisabeth Koch (CSU). Sie richtete jetzt aber trotzdem eine wichtige Bitte an den Landeschef.

Garmisch-Partenkirchen: Die Lawinenkommission kann ohne Bergbahn nicht ihre Arbeit erfüllen

Am Donnerstag (3. Dezember) schrieb Koch einen offenen Brief direkt an ihren Parteichef in der Staatskanzlei. Der Grund: Trotz des Verbots des Skitourismus geht sie davon aus, dass zahlreiche Skitourengeher in den kommenden Tagen und Wochen in den Alpen unterwegs sein werden. Vor allem, wenn es, wie vorhergesagt, am Wochenende ergiebig schneien soll. Für einen Skifahrer gebe es „nichts Schöneres, als im Tiefschnee seine Spuren zu ziehen“, schreibt die Rathauschefin. Sollte es jedoch bei diesen Touren zu Unfällen kommen, hätten es die Rettungskräfte bei abgestellten Liften schwer, zur Unfallstelle zu kommen.

+ Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin Elisabeth Koch fordert eine Stellungnahme von Ministerpräsident Markus Söder. © Peter Kornatz

Ohne Bergbahnen sei unklar, wie angesichts steigender Zahlen von Tourengehern Rettungskräfte bei Unfällen am Berg rasch zu Verletzten kommen sollten, schrieb die CSU-Politikerin ihrem Parteichef. Und auch die Arbeit der Lawinenkommission sei durch die Stilllegung der Lifte stark beeinträchtigt. „Zudem stellt sich die Frage, wie die Lawinenkommission tätig werden soll, ohne mittels Seilbahn auf den Berg gelangen zu können“, heißt es in dem Schreiben. Die Kommission sei zwar nur dort zuständig, wo die Sicherheitsbehörde in der Verantwortung stehe, das sei abseits von Pisten und Loipen nicht der Fall. Aber aufgrund fehlender Skifahrer nutzen immer mehr Tourengeher die Pisten zum Aufstieg.

Verfolgen Sie das Corona-Geschehen in Bayern in unserem aktuellen News-Ticker.

Garmisch-Partenkirchen: Schon am Wochenende könnte die Situation gefährlich werden

„lch darf Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, darauf hinweisen, dass wir in den nächsten Tagen mit erheblichen Schneefällen rechnen“, mahnte Koch. Das könnte Tourengeher anlocken. Für Söder also nicht viel Zeit zu reagieren. Sollte es am kommenden Wochenende bereits zu Vorfällen mit Skitourengehern kommen, ginge das nicht auf die Kappe der Bürgermeisterin. Denn Koch schreibt weiter: Der Markt Garmisch-Partenkirchen lehne jegliche Verantwortung ab, „sollte es zu Lawinenereignissen auf unserer Flur kommen und hierdurch Skitouristen zu Schaden kommen“. (tel/dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

