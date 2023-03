Autofahrer stürzt in den Inn, treibt ab und versinkt langsam in seinem Wrack

Von: Johannes Welte

Die Feuerwehr birgt das versunkenen Auto aus dem eiskalten Inn © Feuerwehr Obernberg am Inn - Facebook

Ein Autofahrer (62) verwechselte nach einem Stopp am Inn Gas- und Bremspedal. Es folgten dramatische Minuten.

Kirchdorf am Inn – Ein Ausflug an den bayerisch-österreichischen Grenzfluss Inn wäre einem Österreicher (62) aus dem Bezirk Braunau am Donnerstagabend beinahe zum Verhängnis geworden. Nach einem Halt an dem ehemaligen Mauthäuschen von Kirchdorf am Inn (Oberösterreich) gegenüber von Bad Füssing (Kreis Passau) verwechselte der Autofahrer beim Anfahren Brems- und Gaspedal. Das Auto stürzte über eine etwa einen Meter hohe Böschung in den Alpenfluss. Der Pkw trieb sofort ab.

Der Autofahrer kämpfte um sein Leben

Immer wieder versuchte der Autofahrer verzweifelt, sich aus dem versinkendem Auto zu retten. Nach etwa 30 Metern gelang es ihm, sich in das nur elf Grad Wasser zu retten - kurz bevor das Auto zur Gänze in den reißenden Fluten versank. Der 62-Jährige schaffte es aber nicht mehr, ans rettende Ufer zu schwimmen, die Strömung war zu stark, er zu geschwächt. Zwei Spaziergängerinnen hörten seine Hilfeschreie und setzten einen Notruf ab.

Fischer rettet den Verunglückten aus eiskaltem Wasser

Schließlich stieg ein Fischer (43), der gerade in der Nähe war, in das eiskalte Wasser und konnte mit weiteren Ersthelfern den Verunglückten an Land ziehen. Der 62-Jährige war unterkühlt und wurde in einem Rettungswagen aufgewärmt. Er überstand das Unglück offenbar ohne weitere gesundheitliche Folgen.

Das Auto wurde von der Feuerwehr geortet. Feuerwehrtaucher befestigten Luftkissen unter dem Fahrzeug, das dann mittels Aufpumpen der Kissen gehoben werden konnte. Ein Kran hievte den Pkw an Land.