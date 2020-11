Trotz Corona: 200 Menschen feiern illegale Party - und brechen in Pandemie-Lager ein

Den letzten Tag vor dem Lockdown nutzten etwa 200 junge Leute nochmal ordentlich aus: Sie verabredeten sich auf Instagram - und feierten eine illegale Halloween-Party. Doch es blieb nicht beim Feiern.

Unerlaubte Halloween-Party: Die jungen Leute verabredeten sich auf Instagram.

Tickets gab es für 15 Euro im Internet.

Als die Polizei eintrifft, flüchten die Feiernden.

Gauting – Feiern bis zum Morgengrauen, von Club zu Club ziehen und die Happy Hour auskosten: In Zeiten der Corona-Pandemie wirkt das alles wie eine längst vergangene Erinnerung. Doch nicht jeder hält sich an die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus*. Erst vor wenigen Tagen stieß die Polizei in Gauting (Landkreis Starnberg) auf eine illegale Halloween-Party auf einem Klinikgelände. Dort feierten nicht nur etwa 200 Menschen in einem leerstehenden Gebäude - sondern brachen auch noch in ein Pandemie-Lager ein.

Gauting/Bayern: 200 Leute feiern illegale Halloween-Party

Nach und nach kam die Polizei dem illegalen Partyvolk auf die Schliche. In den frühen Morgenstunden erfuhr die Gautinger Polizei von der unerlaubten Feier. Bereits kurz vor dem Krankenhaus stachen den Beamten mehrere junge Leute ins Auge. In dem ehemaligen Klinikgebäude stießen sie auf eine wummernde Musikanlage, flackernde Lichter, verräterischer Alkoholdunst in der Luft - und eine Menschenansammlung.

Coronavirus: Als die Polizei eintrifft, flüchten die Partygäste

Mit dem Eintreffen der Polizei suchten die Feierwütigen jedoch schleunigst das Weite: Sie sprangen aus den offenen Fenstern und flüchteten in den nahe gelegenen Wald. Zutritt verschafft hatten sich die Feiernden wohl über die Fenster. Insgesamt neun Polizeistreifen waren bei dem Vorfall im Einsatz. Sie umstellten das Haus und die Räumlichkeiten. Doch die Suche nach einem Verantwortlichen blieb erfolglos.

Verabredet hatten sich die jungen Leute wohl über die Instagramseite „089Party“. Tickets wurden für 15 Euro über den Anbieter Eventticket verkauft, die Gästeliste umfasste rund 200 Namen.

Illegale Corona-Party: Junge Leute verabredeten sich über Instagram

Als die Beamten im Anschluss das Gebäude absuchten, erwartete sie eine böse Überraschung: Unbekannte hatten auf dem Gelände ein Lager der Abteilung Katastrophenschutz aufgebrochen und Teile eines mobilen Krankenhauses für Katastrophenfälle gestohlen. Wegen der Corona-Pandemie bunkert der Landkreis Starnberg unter anderem fast eine Million Masken. Die genaue Schadenssumme des Diebstahls konnte eine Sprecherin des Landratsamtes am Tag nach der Tat nicht beziffern.

Illegale Party: Unbekannte brechen in Pandemie-Lager ein

Immerhin: Ein Teil der - teilweise verkleideten - Partygäste ging den Beamten ins Netz. Die 15 Personen im Alter zwischen 15 und 28 Jahren erwarten nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Verstoß gegen die Corona-Regeln*.

Corona: Kleiner Teil der illegalen Partygäste geht der Polizei ins Netz

