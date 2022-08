Bauarbeiten zum Wochenende: A8 gesperrt – Autofahrer müssen deutlich mehr Zeit einplanen

Von: Felix Herz

Die Bauarbeiten werden die Fahrtzeiten für Autofahrer deutlich verlängern. (Symbolbild) © Georg Wendt/dpa

Bauarbeiten auf der A8 dürften einigen Autofahrern gehörig das Wochenende vermiesen. Der Albabstieg wird gesperrt – lange Wartezeiten sind vorprogrammiert.

Hohenstadt – Seit Donnerstagabend, 11. August, ist der sogenannte Albabstieg auf der A8 gesperrt. Der Abschnitt in Richtung Stuttgart ist die wichtigste Verbindung zwischen München und Stuttgart. Bis Montag, 15. August, um 5 Uhr morgens soll der Verkehr hier ruhen.

A8 in Bayern gesperrt: Autofahrer brauchen Geduld

Pünktlich zum Wochenende wird die A8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) also dicht gemacht. Autofahrer aus Bayern sollten daher auf dem Weg nach Stuttgart, beziehungsweise Karlsruhe eine ordentliche Portion Geduld mitbringen. Grund für die Vollsperrung ist laut der Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH die geringe Fahrbahnbreite.

Daher wird auf vier Kilometern Länge zwischen Merklingen und Mühlhausen der Abschnitt am Drackensteiner Hang voll gesperrt. 32.000 Quadratmeter Fahrbahndecke sollen im Laufe des Wochenendes erneuert werden.

A8 Richtung Stuttgart gesperrt: Umleitung bei Ulm

Natürlich wird es Umleitungen geben. So gibt es die Möglichkeit, über das Autobahnkreuz Ulm-Elchingen auf die A7 zu fahren und dann über die A6 im Norden von Bayern die Fahrt in Zielrichtung fortzusetzen. Empfohlen wird auch, von der Anschlussstelle Ulm-West über die Bundesstraßen 10 und 313 auszuweichen.

In dem Zusammenhang richtet die Autobahn GmbH auch eine Bitte an die Verkehrsteilnehmer: Man solle sich an die Umleitungen halten, um die Anwohner in den Ortschaften auf den Nebenstrecken nicht zu belasten. (fhz)

A8: Stimmen Sie mit ab.