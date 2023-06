Großbrand in landwirtschaftlichem Anwesen: 200 Einsatzkräfte vor Ort – 100 Tiere in Gefahr

Von: Felix Herz

In einer landwirtschaftlichen Halle in Bayern ist am späten Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Die rund 100 untergebrachten Rinder und Kälber konnten gerettet werden. © NEWS5 / Höfig

Am späten Montagabend ist in einer landwirtschaftlichen Halle in Bayern ein Feuer ausgebrochen. Rund 200 Einsatzkräfte kämpften gegen den Großbrand.

Bad Neustadt an der Saale – In Bayern hat sich am späten Montagabend, 29. Mai, in Bad Neustadt an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, ein Großbrand ereignet. Laut Polizei war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz, auch, um das Leben von rund 100 gefährdeten Tieren zu retten.

Großbrand in landwirtschaftlichem Anwesen: Feuerwehr mit 200 Einsatzkräften vor Ort

Laut Pressemitteilung der Polizei ging die Mitteilung über den Brand in dem Aussiedlerhof bei der integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gegen 22.30 Uhr ein. Demnach sei in einer landwirtschaftlichen Halle mit einer Stallung, die rund 100 Rinder und Kälber beherbergt, ein Feuer ausgebrochen.

Laut Polizei war bereits bei Anfahrt das Feuer zu sehen, die Flammen schlugen „meterhoch aus der Halle“, heißt es. Mit einem Großaufgebot von rund 200 Frauen und Männern kämpfte die Feuerwehr gegen den Großbrand, verhinderte, dass er auf andere Gebäude überging und brachte ihn schließlich unter Kontrolle. Eine große Leistung – nur zwei Menschen wurden „dem Sachstand nach durch Rauchgasinhalation leicht verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt“, schreibt die Polizei. Die Tiere konnten allesamt gerettet werden, sie werden aber noch durch einen Veterinär untersucht.

Brandursache unklar – Kripo ermittelt

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch nicht klar. Die Ermittlungen dazu wurden bereits in der Nacht von der Kriminalpolizei Schweinfurt aufgenommen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden indessen auf einen unteren siebenstelligen Wert. (fhz)

