Schlimmer Unfall am Bahnübergang: BMW-Fahrer wird schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Von: Elisa Buhrke

Horror-Crash am Bahnübergang: Autofahrer wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. © vifogra / Zahn

Bei einem Zusammenstoß von Zug und BMW wurde ein Mann schwer verletzt. Er hatte die rote Signalleuchte nicht beachtet.

Burgbernheim - Im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Ein BMW-Fahrer fuhr am Donnerstag, 3. August, auf der B470 in Richtung Burgbernheim über einen Bahnübergang. Dabei übersah er jedoch die rote Signalleute, wie vifogra.de berichtet.

Horror-Crash am Bahnübergang: Zug erfasst BMW-Fahrer

Ein Regionalzug aus Richtung Steinach erfasste das Auto an der Seite. Nach Angaben von vifogra.de erlitt der 62-jährige Fahrer bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

