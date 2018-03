Auto kracht ungebremst in Lastwagen - Fahrer stirbt

Fatale Kollision am Donnerstagabend: Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 in Oberfranken ist ein Mann gestorben.

Gefrees - Der 39-Jährige war nach Polizeiangaben am Donnerstagabend an der Anschlussstelle Gefrees (Landkreis Bayreuth) mit seinem Auto in das Heck eines Sattelzugs gekracht. Der Wagen sei aus noch ungeklärter Ursache von einer der linken Fahrspuren kommend mit dem Lastwagen kollidiert, der auf dem Verzögerungsstreifen fuhr. Der Autofahrer starb an der Unfallstelle. Die Autobahn blieb in Richtung Norden für eine Stunde gesperrt. Ein Sachverständiger sollte den Unfallhergang rekonstruieren.

dpa

