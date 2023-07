Sexuelle Belästigung: Staatsanwalt beantragt Strafbefehl gegen Landgerichtspräsident

Von: Johannes Welte

Der Präsident des Landgerichts Traunstein, Prof. Dr. Ludwig Kroiß, soll eine Angestellte sexuell belästigt haben. © Landgericht Traunstein

Der Traunsteiner Landgerichtschef Prof. Dr. Ludwig Kroiß ist der höchste Vertreter der Justiz im östlichen Oberbayern. Ausgerechnet der Top-Jurist soll eine seiner angestellten Frauen sexuell belästigt haben. Die Staatsanwaltschaft München I hat einen Strafbefehl beantragt.

Update vom 27. Juli, 17.20 Uhr: Welche Kosequenzen der beantragte Strafbefehl gegen den Top-Juristen hat, ist noch unklar: Laut Impressum des Landgerichts Traunstein ist er in Amt und Würden. Auf die Frage, ob gegen ihn disziplinarrechtliche Schritte erhoben werden, erteilt das Justizministerium keine Auskunft und verweist auf die Generalstaatsanwaltschaft, die ebenfalls keine Auskunft zum konkreten Fall erteilen möchte. Laut Bild beläuft sich der Strafbefehl, den die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht München beantragt hat, auf 90 Tagessätze. Das wäre zwar „nur“ eine Geldstrafe. Würde das Amtsgericht dem Antrag folgen und der Strafbefehl rechtskräftig, wäre der Landgerichtspräsident allerdings vorbestraft, es gäbe einen Eintrag ins polizeiliche Führungszeugnis. Ein vorbestrafter Chef einer Justizbehörde ist kaum vorstellbar.

Erstmeldung: Traunstein/München - Das Landgericht Traunstein ist einer der großen Gerichtsbezirke Bayerns. Es ist zuständig für die Landkreise Traunstein, Altötting, Mühldorf, Berchtesgadener Land und sowie Landkreis Rosenheim. Hier werden Mörder, Räuber und Vergewaltiger verurteilt.

Nun soll ausgerechnet der oberste Chef der Justizbehörde ein Sexualvergehen begangen haben: Laut Staatsanwaltschaft München I wurde ein Strafbefehl gegen Prof. Dr. Ludwig Kroiß wegen sexueller Belästigung beantragt. Den Grund erläutert Oberstaasanwältin Anne Leiding, Pressesprecherin der Ermittlungsbehörde: „Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte im September 2021 in den Räumen des Landgerichtes Traunstein am Ende eines informellen Zusammentreffens eine im Gericht beschäftigte Angestellte umarmt und überraschend auf den Mund geküsst hat.“

Vorwürfe gegen Juristen aus Bayern: Eine Umarmung und ein Kuss auf den Mund

Die Staatsanwaltschaft München I ist eigentlich nicht für den mutmaßlichen Tatort zuständig. Leiding erklärt: „Um jedoch den Eindruck einer möglicherweise fehlenden Objektivität von Anfang an zu vermeiden, wurde das Ermittlungsverfahren am 25.02.22 von der Generalstaatsanwaltschaft München der Staatsanwaltschaft München I zugewiesen.“

Anfang Mai 2023 wurde der Sprecherin zufolge ein Strafbefehlsantrag wegen sexueller Belästigung zum gesetzlich zuständigen Amtsgericht Traunstein erhoben. Dort hätten sich die Richterinnen und Richter für befangen erklärt. Das Oberlandesgericht München habe dann das Verfahren mit Beschluss vom 24. Juli 2023 dem Amtsgericht München zur Entscheidung übertragen. Das muss entscheiden, ob der Strafbefehl erlassen wird - es dürfte sich um eine Geldstrafe handeln.

Verfahren wurde an anderes Gericht übertragen

Die Justiz habe erst Mitte Februar 2022 über eine justizinterne Anlauf- und Beratungsstelle Kenntnis vom Vorwurf erlangt hat. Darauf habe die Generalstaatsanwaltschaft München am 25. Februar den Fall an die Staatsanwaltschaft München I übergeben, um die Angaben der Beteiligten zu überprüfen. Prof. Dr. Kroiß will sich einer Anfrage beim Landgericht Traunstein zufolge nicht öffentlich zu dem Sachverhalt äußern.

Liebe Leser, in der ersten Version des Textes war fälschlicherweise von einem Haftbefehl die Rede. Es handelt sich um einen Strafbefehl. Wir haben den Fehler korrigiert und bitten dies zu entschuldigen.

