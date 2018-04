An diesen Automaten in der Region können Sie frische Milch vom Bauernhof zapfen

Die Karte mit allen Milchtankstellen in Oberbayern.

Faire Preise an den "Tankstellen"

von Florian Prommer

München - Frisch, fair und direkt in Ihrer Nähe: An zahlreichen Milchtankstellen in Bayern kann man sich mittlerweile mit Milch vom nächsten Bauernhof versorgen - und das zu einem fairen Preis. Die Standorte im Überblick.