Katastrophenschutz ruft Artikel 15 aus: Norovirus breitete sich auf Berghütten aus – Warnung für die Region

Von: Felix Herz

Großeinsatz im Oberallgäu: Wegen zahlreicher Menschen, die über schwere Magen-Darm-Schmerzen klagten, rief der Katastrophenschutz Artikel 15 aus.

Update vom 21. Juni, 16.45 Uhr: Die Lage weiter erschwert hätten die aktuellen Gewitterzellen, die die Transportflüge beeinträchtigten, erklärte ein Sprecher der Bergwacht. Einem weiteren Sprecher der Einsatzkräfte zufolge würden nun noch Warnungen an Wanderer herausgegeben, die Region zu meiden.

Warnung an Wanderer – Lage aber unter Kontrolle

Die Hütten hätten somit nun Zeit, die Räumlichkeiten zu reinigen und zu desinfizieren. Abschließend wurde noch betont, dass die Ausbreitung des Norovirus nichts mit den Hütten und den Hüttenwirten zu tun habe, es also nicht um verseuchtes Trinkwasser oder Ähnliches als Ursache gehe. Generell betonten die Rettungskräfte, dass man die Lage unter Kontrolle habe und keiner der Patienten im Krankenhaus behandelt werden müsse – unklar sei aber, wie weit sich das Virus bereits ausgebreitet hat.

Update vom 21. Juni, 16.35 Uhr: Laut BR startete der Einsatz rund um die Wanderer, die auf Berghütten im Oberallgäu über Magen-Darm-Beschwerden klagten, bereits um 9 Uhr – und läuft auch am Nachmittag noch. Während der Info-Schalte des Bayerischen Rundfunks landete gerade der Rettungshubschrauber „Christoph 17“ mit weiteren Patienten, andere würden derzeit laut der Moderatorin vor Ort mit einer Seilbahn ins Tal gebracht.

Anschließend teilte der leitende Notarzt Dr. Ludwig Walters mit, dass es insgesamt um 15 Menschen geht, die sich mit dem Norovirus infiziert hatten. Die Lage sei aber unter Kontrolle, glücklicherweise habe es sich um junge Menschen gehandelt, die die Erkrankung gut verkrafteten. Schwierig sei einzig der Umstand, dass die Leute sich auf den Berghütten aufhielten und unklar sei, wie schnell und stark sich der hochansteckende Virus bereits verbreitet hat. Vor allem, da sich die Wanderer auch zwischen den Hütten bewegten und so für eine weitere Ausbreitung gesorgt haben könnten.

Infos zum Virus-Fall in Bayern

Update vom 21. Juni, 16.20 Uhr: Viele Infos zu dem mysteriösen Virus-Fall im Oberallgäu (siehe Erstmeldung) gab es bisher nicht, außer, dass mehrere Menschen von Berghütten teils per Hubschrauber abgeholt werden mussten, da sie aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden nicht mehr laufen konnten. Eine Video-Zusammenfassung mit aktuellen Neuigkeiten gibt es dafür nun vom Bayerischen Rundfunk. Die wichtigsten Erkenntnisse erfahren Sie bei uns.

Mehrere Personen, die wegen Magen-Darm-Beschwerden nicht mehr laufen konnten, mussten per Helikopter von Berghütten in Bayern abgeholt werden. Der Katastrophenschutz aktivierte Artikel 15. © NEWS5

Erstmeldung vom 21. Juni:

Oberstdorf – Gruselige Szenen im Landkreis Oberallgäu: Am Mittwochmorgen, 21. Juni, klagten unter anderem mehrere Besucher der Rappenseehütte bei Oberstdorf über Magen-Darm-Symptome.

Mehrere Menschen, verteilt auf drei Berghütten im Oberallgäu, mussten mit dem Hubschrauber abgeholt werden – weil sie wegen schwerer Magen-Darm-Schmerzen nicht mehr laufen konnten. Der Katastrophenschutz ist im Einsatz. © NEWS5

Weil sie nicht mehr laufen konnten: Hubschrauber holen Patienten von Berghütten

Nach aktuellem Stand ist noch vieles unklar. Als sicher gilt nur, dass noch weitere Menschen, auch von anderen nahegelegenen Berghütten, betroffen sind. Die genaue Zahl der erkrankten Personen ist aber unklar. Mehrere Patienten, die nicht mehr laufen konnten, mussten demnach von Hubschraubern abgeholt werden. Sie wurden zu einer Sammelstelle geflogen.

Artikel 15 ausgerufen – weitere Details bei Pressekonferenz

Der Katastrophenschutz rief unterdessen Artikel 15 aus. Er regelt laut gesetze-bayern.de die „Örtliche Einsatzleitung bei Schadensereignissen unterhalb der Katastrophenschwelle“. Der Vorfall gilt demnach noch nicht als Katastrophe, bedarf aber gesonderter Herangehensweise. Der Artikel befugt, bei der „Bewältigung größerer Schadensereignisse“, örtliche Einsatzleiter zu bestimmen. So soll das geordnete Zusammenwirkung vor Ort erleichtert werden.

Auch SEG-Einheiten sind demnach vor Ort. Das Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen teilte nun mit, wegen der aktuell noch unklaren Infektionslage werde empfohlen, auf einen Hüttenaufenthalt im Gemeindegebiet Oberstdorf zu verzichten. Bei einer Pressekonferenz am Nachmittag will das Landratsamt über den Vorfall informieren. (fhz)

