Verzweifelte Eltern bitten um Spenden für schwerkranke Tochter (1) – und werden dafür angefeindet

Von: Katarina Amtmann

Mathilda leidet jeden Tag unter unsäglichen Schmerzen. Das Mädchen hat die schlimmste Form der Schmetterlingskrankheit. © Aktion Sonnenherz

Mathilda leidet an einer schweren Krankheit. Ihre Eltern müssen die Schmerzen ihrer Tochter jeden Tag miterleben, hinzukommen finanzielle Sorgen.

München – Mathilda ist im Juli ein Jahr alt geworden. Seit ihrer Geburt ist das Mädchen aus Bayern schwer krank. Als Mathilda gerade mal zwei Tage alt war, entdeckte ihre Mutter Blasen auf ihrer Haut und im Mund. Nach einer Hautbiopsie kam dann die Diagnose: Epidermolysis bullosam, ein Gen-Defekt, der auch Schmetterlingskrankheit genannt wird. Denn die Haut ist so verletztlich wie die Flügel eines Schmetterlings. „Es handelt sich um eine der verheerendsten Krankheiten“, schreibt die Familienkrebshilfe Sonnenherz (fkh), die mit der Familie in engem Kontakt steht, in einer Pressemitteilung.

Mathilda aus Bayern leidet an Schmetterlingskrankheit

Mathilda leidet an der schlimmsten Form, heißt es weiter. Ihre Hände und Füße werden zusammenwachsen, Speiseröhre und Mund sind stets voller Blutblasen. Durch die offenen Wunden hat sie auch ein sehr hohes Krebsrisiko. Zudem wird sie nicht älter als 30 Jahre, wie ihre Eltern bereits im November auf einer Internetseite schrieben.

Die Krankheit macht Trinken fast unmöglich, der Juckreiz lässt das Mädchen kaum schlafen. „Dieser Teufelskreis von Hunger, Schmerzen, Juckreiz und Müdigkeit lässt ein halbwegs normales Entwickeln und Aufwachsen nicht zu“, schrieben die Eltern damals. Im August 2023 gaben sie dann ein Update zum Gesundheitszustand: „Leider geht es unserer kleinen Tochter Mathilda zunehmend dramatisch schlechter.“

„Qualvolle Schmerzen“: Einjährige leidet an schwerer Krankheit

Mathilda „erleidet jeden Tag mehr und mehr qualvolle und kaum auszuhaltende Schmerzen.“ Mittlerweile sei man zur Schmerztherapie auch an das Kinderpalliativzentrum München angebunden. Die Eltern müssen ihre Tochter täglich leiden sehen. Aus Angst, sie zu verlieren, können sie selbst kaum noch schlafen. Es „ist auch für uns als Eltern ein unbeschreibliches Martyrium.“ Trotzdem geben sich Daniel und Carolin kämpferisch: „Wir geben NICHT auf! Niemals würden wir uns oder unsere kleine Mathilda aufgeben.“

Hinzu kommen aber auch finanzielle Sorgen. Denn Mathilda braucht ihre Eltern rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche. An eine geregelte Arbeit ist nicht zu denken. Da Mathilda privat krankenversichert ist, müssen ihre Eltern bis auf 20 Prozent sämtliche Rechnungen für Verbände oder besondere Ernährung selbst auffangen. Ein Wechsel in eine gesetzliche Krankenversicherung ist nicht möglich, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Eltern von kranker Mathilda werden angefeindet

Die Eltern sind mit ihren Kräften am Ende – „und müssen sich nun zusätzlich zu all dem Leid noch mit Anfeindungen von außen auseinandersetzen“, heißt es in der Pressemitteilung. Es wurde so schlimm, dass die Eltern sogar die Spendenaktion abbrechen wollten. Doch die Organisation habe ihnen Mut zugesprochen. Man wolle jetzt umso mehr für die Familie kämpfen.

Solche Situationen erlebe man bei Spendenaktionen „leider immer öfter“, erklärt die Organisation auf Nachfrage von Merkur.de. Man habe der Familie bereits mit einem bestimmten Betrag aushelfen können. Die Unterstützung habe aber leider einige neidische Menschen auf den Plan gerufen.

Um der Familie trotzdem weiter helfen zu können, wendet sich die fkh Sonnenherz erneut an die Öffentlichkeit. Für Unterstützung stellt die gemeinnützige Organisation ein Spendenkonto zur Verfügung. Sämtliche Spendengelder werden zu 100 Prozent an Mathildas Familie weitergeleitet.

Spenden für Mathilda Aktion Sonnenherz gUG IBAN: DE07 7016 9614 0001 8090 83 Freisinger Bank eG Verwendungszweck: „Mathilda“ Um eine Spendenbescheinigung zu erhalten, sollte im Verwendungszweck die vollständige Adresse angegeben werden.

