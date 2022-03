Geier, Adler, Uhus: Neuer Falkner auf Schloss Rosenburg

Johann Bühler, Leiter des Falkenhofes mit einem Lannerfalke. © Armin Weigel/dpa

Die rund 40 Greifvögel auf Schloss Rosenburg in Niederbayern haben ein neues Herrchen: Johann Bühler ist seit Jahresbeginn der Leiter des Falkenhofes in Riedenburg (Landkreis Kelheim). Ab 1. April sollen wieder Flugvorführungen stattfinden. Zu den Schützlingen des 39-jährigen Falkners gehören Gänse-, Mönchs- und Bartgeier, Milane, Falken, Eulen, Uhus und der Seeadler - bekannt als Bundesadler und Wappentier der Bundesrepublik Deutschland.

Riedenburg - Der frühere Leiter des Falkenhofes war im vergangenen Jahr in den Ruhestand gegangen. Bühler hat nun die Pacht für Schloss Rosenburg bei der Bayerischen Schlösserverwaltung übernommen. Als gebürtiger Riedenburger sei er der Falknerei von Kindestagen an verbunden. Greifvögel hätten für ihn eine große Faszination, sagte er am Montag.

Neben den Flugshows gehören vor allem die Zucht von Greifvögeln zur Bestandserhaltung sowie die Beteiligung an Artenschutzprojekten zu den Aufgaben Bühlers und seiner drei angestellten Falkner. Der Falkenhof auf Schloss Rosenburg ist einer von mehreren in Bayern.

Bei täglichen Freiflügen drehen die Greifvögel ihre Runden um die Rosenburg. Die größeren Arten bewegten sich in einem Radius von mehreren Kilometern, sagte Bühler. Mit den Freiflügen hätten die Tiere ihre Energie verbraucht. Die restliche Zeit des Tages verbrächten sie auf dem Gelände des Falkenhofes im Freien oder in ihren Volieren. „Das ist hier ihr Revier.“

Einer der Geier von Schloss Rosenburg hatte vor Jahren Schlagzeilen gemacht, weil er immer wieder in einen nahe gelegenen Biergarten flog und sich an den Speisen der Gäste bediente. Ein anderer Geier hatte sich nach Dänemark verirrt und war dort von einem Falkner gefunden worden. „Zurückgekehrt ist er dann per Lufthansa“, erzählte Bühler. dpa