Überholmanöver mit schlimmen Folgen: Wagen prallt gegen mehrere Bäume - Beifahrer (13) stirbt

Ein 13 Jahre alter Beifahrer aus Geisenfeld (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ist bei einem Autounfall gestorben.

Geisenfeld - Er saß im Wagen eines 21-Jährigen, der auf der Bundesstraße 300 in Richtung A9 fuhr. Zwischen Geisenfeld und Autobahnauffahrt überholte der 21-Jährige einen Pkw, kam beim Einscheren nach rechts von der Straße ab und prallte mit seinem Wagen gegen mehrere Bäume.

Der 13-Jährige verletzte sich so schwer, dass er noch am Unfallort starb. „So wie es aussieht, ist dem Fahrer wohl ein Fahrfehler beim Einscheren passiert“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Fahrer wurde leicht verletzt, andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

dpa

