In Freizeitpark: 25 Menschen saßen in schwindelnder Höhe fest - Vermutung zur Ursache

Weil ein Fahrgeschäft im Freizeitpark Geiselwind in 60 Meter Höhe plötzlich stehenbleibt, müssen mehr als 20 Menschen mit drei Hubschraubern gerettet werden.

Update vom 4. September: Am Dienstagabend saßen 25 Menschen im Freizeitpark Geiselwind in 60 Metern Höhe fest. Die Menschen mussten mit Hubschraubern gerettet werden. Ursache für den Ausfall einer in die Höhe fahrenden Aussichtsplattform war ein technischer Defekt. Der TÜV soll den genauen Grund der Störung ermitteln. Bis zum Abschluss der Untersuchungen soll die Plattform gesperrt bleiben.

Erstmeldung vom 3. September: Menschen sitzen in Freizeitpark in 60 Metern Höhe fest

Geiselwind - Mehr als 20 Menschen durchlitten am Dienstagabend eine äußerst unangenehme Situation: Im Freizeitpark „Freizeit-Land“ im fränkischen Geiselwind (Landkreis Kitzingen) war ein Fahrgeschäft steckengeblieben - mehr als 20 Menschen mussten aus 60 Metern Höhe von einer Aussichtsplattform gerettet werden. Die Nachrichtenagentur News5 berichtete von 23 festsitzenden Menschen, darunter angeblich auch elf Kinder.

Video zeigt spektakuläre Hubschrauber-Rettung im Freizeit-Land Geiselwind

Geiselwind: Aussichtsplattform in Freizeit-Land steckt fest - Hubschrauber im Einsatz

Bereits gegen 16.30 Uhr war den Informationen zufolge Alarm ausgelöst worden: Aus zunächst ungeklärten Gründen hatte das Fahrgeschäft in den Störungsmodus geschaltet.

Bis in den Abend hinein lief der Rettungseinsatz. Drei Hubschrauber sollten die Menschen sicher zurück auf den Boden bringen. An der Aktion beteiligt waren offenbar die Deutsche Luftrettung, Polizei und auch ein Hubschrauber der Bundeswehr. Gegen 19.00 Uhr seien „die meisten Besucher“ wieder in Sicherheit gewesen, hieß es.

Fotos zeigen den heiklen Einsatz - offenbar müssen die Gäste einzeln per Seilwinde und durch ein geöffnetes Glaselement einer Aussichtsplattform in Sicherheit gebracht werden. Ein Kind, das sich nach den Angaben weigerte, wurde schließlich von einem Höhenretter abgeseilt. Verletzt wurde niemand, wie eine Polizeisprecherin am Abend sagte.

Geiselwind: Rettungsaktion aus „Top of the World“ - 95 Meter hoher Turm

Betroffen war die Attraktion „Top of the World“ - nach Angaben des Freizeitparks der „höchste transportable Aussichtsturm der Welt“. Das Konstrukt soll einen Ausblick aus 95 Metern Höhe ermöglichen.

Die Anlage soll am Mittwoch geschlossen bleiben. Der TÜV werde nach der Ursache der Störung suchen, hieß es von Seiten der Betreiber. Das unterfränkische „Freizeit-Land Geiselwind“ gehört zu den bekanntesten Vergnügungsparks in Bayern.

Bereits vor zwei Jahren war es im Freizeit-Land Geiselwind zu einem potenziell höchst gefährlichen Unglück gekommen: Damals riss ein Stahlseil an einem Freefall-Tower.

Ebenfalls am Dienstag musste die Feuerwehr in München 14 Menschen aus einem Riesenrad befreien. Auch im Europa-Park Rust hatte es zuletzt einen Zwischenfall in einem Fahrgeschäft gegeben: An einer Holzachterbahn riss eine Stahlkette. In einem anderen deutschen Vergnügungspark sorgte ein „Hakenkreuz-Karussel“ für Aufregung.

fn (mit Material von dpa)