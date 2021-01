Dramatische Szenen bei Wohnhausbrand in Bayern: Feuerwehr rettet drei Kleinkinder aus den Flammen

Im bayerischen Geisenfeld ist ein Wohnhaus vollkommen ausgebrannt. Bei dem verheerenden Feuer wurden drei kleine Kinder schwerst verletzt.

Geisenfeld - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Geisenfeld (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) wurden am Sonntagmorgen (17. Januar) sechs Personen verletzt. Unter den Verletzten befanden sich drei Kinder. Es entstand zudem ein hoher Sachschaden.

Wie die Polizeiinspektion Geisenfeld berichtete, wurde gegen 05:40 Uhr der Brand eines Wohnhauses gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befand sich das Einfamilienhaus bereits im Vollbrand. Die erwachsenen Bewohner, drei Frauen im Alter von 23, 51 und 83 Jahren waren in der Lage, sich selbst aus dem brennenden Gebäude zu retten. Drei Kinder im Alter von vier, fünf und sechs Jahren blieben im Haus zurück und mussten von der eintreffenden Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden.

Brand in Gesienfeld: Feuerwehr rettet drei Kinder aus den Flammen

Alle drei Kinder erlitten schwerste Rauchgasvergiftungen und mussten in Spezialkliniken eingeliefert werden. Die drei erwachsenen Frauen erlitten ebenfalls leichte Rauchgasverletzungen und werden ebenfalls stationär behandelt.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern, das in Brand geratene Wohnhaus wurde jedoch vollkommen zerstört. Dabei entstand ein Sachschaden, der ersten Schätzungen zufolge rund 200.000 Euro beträgt. Warum das Feuer ausbrach ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache übernommen.

Geisenfeld: Sechs Personen bei Wohnhausbrand verletzt - Polizei ermittelt Brandursache

Die zahlreichen Feuerwehrkräfte wurden durch ein Großaufgebot von Helfern des roten Kreuzes sowie des technischen Hilfswerkes unterstützt. Derzeit laufen vor Ort Sicherungsmaßnahmen am einsturzgefährdeten Wohnhaus.

