Beim Überholen übersehen: Audi kracht in Traktor - Mann in Lebensgefahr

Ein Audi-Fahrer setzte zum Überholmanöver an und übersah einen Traktor - beide Fahrer konnten nicht mehr reagieren und krachten mit voller Wucht ineinander.

Geisenfeld/Bayern - Auf der B300 kam es am Freitag zwischen Langenbruck und Geisenfeld in Oberbayern zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Traktorfahrer wurde dabei aus seinem Gefährt geschleudert und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er schwebt in Lebensgefahr.



Langenbruck/Geisenfeld: Autofahrer übersieht beim Überholen Traktor - Mann schwebt in Lebensgefahr

Nach ersten Informationen von News5 ereignete sich der Unfall wie folgt: ein Audi-Fahrer war auf der B300 in Richtung Geisenfeld unterwegs, als dieser eine Lastwagen-Kolonne überholen wollte. Was er nicht bemerkte: angeführt wurde die Kolonne von einem Traktor. Der Fahrer des Audis begann das Überholmanöver, der Traktorfahrer wollte gleichzeitig an einem Waldweg abbiegen.

Langenbruck/Geisenfeld: Audi setzt zum Überholen an und kracht in Traktor

Beide Fahrer konnten nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierten miteinander. Daraufhin überschlug sich der Traktor mehrmals, der Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs wurde herausgeschleudert. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass sich der Traktorfahrer schwere Kopfverletzungen zuzog.

+ Der Traktorfahrer schwebt nach der Kollision mit dem Audi in Lebensgefahr. © NEWS5 / Schmelzer

Langenbruck/Geisenfeld: Fahrer wird nach Kollision aus seinem Traktor geschleudert - Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Audi landete nach der Kollision in einer Böschung, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Traktorfahrer musste hingegen mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die B300 wurde komplett gesperrt.

