Mitarbeiter bemerken Feuer in Flüchtlingsunterkunft - Polizei mit Verdacht

In Geisenfeld rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft aus. (Symbolbild)

Vier Menschen verletzt

Mitarbeiter haben in einer Flüchtlingsunterkunft in Geisenfeld Rauch bemerkt. Die Feuerwehr rückte an, um das Feuer zu löschen. Die Polizei hat einen Verdacht.