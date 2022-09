Schwerer Unfall in Oberbayern: Bub (4) reißt sich von Hand los und rennt auf die Straße

Von: Katarina Amtmann

Ein Vierjähriger riss sich in Oberbayern los und rannte auf die Straße (Symbolbild). © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Ein Vierjähriger riss sich in Geisenfeld (Oberbayern) von der Hand seiner Tante los und lief auf die Straße. Er wurde von einem Auto erfasst.

Geisenfeld - In Geisenfeld (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) hat sich am Sonntag, 11. September, ein schwerer Unfall ereignet. Darüber berichtet die örtliche Polizei.

Geisenfeld/Bayern: Bub (4) reißt sich los und rennt auf die Straße

Demnach geschah das Unglück auf der Münchener Straße. „Ein Vierjähriger aus Geisenfeld wollte mit seiner Tante die Fahrbahn überqueren, als er sich plötzlich von der Hand seiner Tante losriss und über die Straße rannte“, so die Polizei. Der Bub wurde vom Fahrzeug eines 25-Jährigen erfasst, der gerade die Münchener Straße ortseinwärts unterwegs war.

„Das Kind wurde bei dem Anstoß in die Luft geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen“, berichtet die Polizei weiter. Der Junge wurde nach Erstversorgung vor Ort durch Notarzt und Rettungsdienst sofort in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur genauen Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.

Junge in Oberbayern bei Unfall verletzt - Autofahrer unverletzt

„Wie sich später herausstellte, dürften die Verletzungen des Jungen glücklicherweise nicht so gravierend sein, wie ursprünglich angenommen“, so die Beamten weiter. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt, am Wagen entstand geringer Sachschaden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Geisenfeld, inwieweit ein Fremdverschulden vorliegt, ist Gegenstand der Ermittlungen. (kam)

