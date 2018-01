Geldautomat gesprengt: Großfahndung der Polizei läuft weiter

Nachdem Unbekannte am Mittwochmorgen einen Geldautomaten gesprengt haben, hat die Polizei eine Großfahndung nach den Tätern eingeleitet.

Schaafheim - Unbekannte haben am Mittwochmorgen in Südhessen nahe der bayerischen Grenze einen Geldautomaten gesprengt und damit eine Großfahndung ausgelöst. Mit einem Hubschrauber suchte die Polizei am Morgen nach den Tätern. Auch in Unterfranken wurden Einsatzkräfte mobilisiert. Bis in den Vormittag seien Polizisten intensiv mit der Fahndung beschäftigt gewesen, sagte ein Sprecher. Ob die Täter bei der Sprengung im südhessischen Schaafheim Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar.

dpa/lby