Deutschlands höchste Temperatur in diesem Sommer in Bayern gemessen: Regenmenge unter Durchschnitt

Heiß, heißer, am heißesten: Das war der Sommer 2023. In Bayern ist laut dem DWD die höchste Temperatur deutschlandweit gemessen worden.

München - Der Sommer 2023 brachte Mensch und Natur ordentlich zum Schwitzen: Er war im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt deutlich wärmer. In Möhrendorf-Kleinseebach in Mittelfranken (Landkreis Erlangen-Höchstadt) wurde im Juli eine Temperatur von 38,3 Grad Celsius gemessen ‒ die höchste in Deutschland. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch (30. August) mit.

Laut der vorläufigen Bilanz des DWD war Bayern zudem mit 623 Stunden Sonnenschein das zweitsonnigste Bundesland nach Baden-Württemberg (636 Stunden). Der DWD verzeichnete im laufenden Jahr den 27. Sommer in Folge, der über der langjährigen Durchschnittstemperatur von 16,3 Grad zwischen 1961 und 1990 liegt - nämlich 18,6 Grad bundesweit. So könne man „den Klimawandel live erleben“, erklärte der Pressesprecher des DWD, Uwe Kirsche.

Heißester Sommer im langjährigen Durchschnitt: Trockenster Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

In Bayern war es demnach mit durchschnittlich 18,8 Grad sogar noch ein bisschen wärmer. Kennzeichnend war deutschlandweit ein regenarmer Juni. In Bayern war es der trockenste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Obwohl der Juli im Freistaat besonders regnerisch wahrgenommen wurde, lag die Niederschlagsmenge für den gesamten Sommer bei 315 Liter pro Quadratmeter. Sprich, knapp über dem üblichen Wert. Bundesweit war rund ein Zehntel mehr Regen als im langjährigen Schnitt gemessen worden. (ly/dpa)

