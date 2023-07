„Organisiertes Chaos“, „unzumutbar“: Söder wettert gegen Klimakleber

Von: Katarina Amtmann

Aktivisten der Letzten Generation klebten sich in mehreren Städten auf der Fahrbahn fest. Markus Söder fordert nun Konsequenzen für die „Klimakleber“.

München - Am Freitag, 14. Juli, fanden deutschlandweit Aktionen der Letzten Generation statt. Die Klimaaktivisten klebten sich unter anderen in München am Stachus fest. Auch in Nürnberg gab es mehrere Proteste. Infolge eines Staus kam es dann zu einem Unfall.

Klimaaktivisten der Letzten Generation verursachen bei Aktion Stau in Nürnberg - Unfall auf A73

Ein 31-Jähriger hat nach Polizeiangaben in dem Stau wohl wegen mangelnder Aufmerksamkeit den Anhänger eines Lastwagens zu spät gesehen und wurde mit seinem Fahrzeug unter dem Anhänger eingeklemmt. Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation hatten zuvor den Verkehr auf der A73 in Nürnberg - auch Frankenschnellweg genannt - blockiert, und so einen Stau verursacht.

„Organisiertes Chaos“: Söder positioniert sich gegen Klimakleber - und fordert Konsequenzen

Markus Söder verurteilte die Aktion noch am Freitagmittag. „Wir sagen ja zum Klimaschutz, aber nein zu Klimaklebern“, schrieb der CSU-Chef gegen 11.45 Uhr zu einem Foto auf Instagram. „Die Blockaden der Klimakleber sind organisiertes Chaos. Das ist unzumutbar“, so Bayerns Ministerpräsident weiter.

„Es braucht deshalb die volle Konsequenz des Gesetzes. Jeder Bürger bekommt einen Strafzettel, wenn er falsch parkt. Diese Konsequenz muss auch hier gelten. Es gibt in Bayern keinen Rabatt dafür“, schrieb Söder weiter.

Markus Söder fordert Konsequenzen für Klimakleber. Aktivisten der Letzten Generation hatten am Freitag, 14. Juli, unter anderem in Nürnberg und München den Verkehr behindert. © IMAGO / Political-Moments / Future Image (Collage: Merkur.de)

Söder fordert nach Aktionen der Letzten Generation Konsequenzen

Kommentare finden sich unter dem neuesten Instagram-Beitrag von Söder nur wenige. „Kommentare zu diesem Beitrag wurden limitiert“, findet sich als Hinweis ganz unten. „Hätte man nur früher was machen können in Sachen Klimaschutz“, ist aber als kritische Anmerkung eines Instagram-Nutzers zu lesen. (kam)

