Warum Vegetarier in diesem Hotel das Weite suchen

Ein Mann hat in Mittelfranken das erste Bratwursthotel Deutschlands eröffnet - nicht seine erste schrille Vermarktungsidee.

Georgensgmünd - Die Wände schmückt eine Pop-Art-Tapete mit schrill-bunten Bratwurst-Abbildungen, auf dem Bett liegt ein Bratwurst-Nackenkissen, und den Weg zu den Zimmern weisen beschriftete Fleischermesser. Zugegeben, ein Vegetarier würde wahrscheinlich das Weite suchen. Aber innovativ ist es in jedem Fall, das Bratwursthotel von Claus Böbel.

Seit diesem Herbst lädt der Franke in Georgensgmünd zum „Träumen unter dem Bratwurst-Himmel“ ein. Böbel ist dabei durchaus bewusst, dass er mit seinem eigenwilligen Konzept nicht überall auf Begeisterung stoßen wird. „Polarisierung ist mein Geschäftsmodell. Entweder die Gäste finden das cool oder sie sagen: ‚Nie wieder‘“, sagt der 48-jährige Metzgermeister.

Nicht die erste schrille Vermarktungsidee

Das Hotel mit sieben Zimmern soll zukünftig vor allem Erlebnishungrige ansprechen, die dem Geheimnis der fränkischen Bratwurst auf den Grund gehen wollen. Dafür bietet Böbel neben einem mehrgängigen Bratwurstmenü auch ein Bratwurstseminar sowie eine Bratwurstwanderung an. Rund 700.000 Euro hat sich Böbel die Renovierung kosten lassen.

Das Hotel liegt direkt neben seinem Metzgerladen, den er in dritter Generation führt. Und auch mit diesem fällt er aufgrund seiner schrillen Vermarktungsideen immer wieder auf. Für Böbel ein Mittel zum Zweck, um gegen die großen Supermarktketten zu bestehen. „Unser Prinzip lautet: Waren erleben statt nur Ware verkaufen. Nur mit der Ware habe ich Probleme gegen die Großen.“

