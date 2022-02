Gericht bemängelt Omikron-Verfügung zu längerer Arbeitszeit

Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Die Gewerkschaft Verdi und eine Privatperson sind in Oberfranken gerichtlich gegen die pandemiebedingte Ausnahmeregelung zu längeren Arbeitszeiten in der „kritischen Infrastruktur“ vorgegangen - und haben Recht bekommen. Den Eilanträgen gegen die entsprechende Allgemeinverfügung der Regierung von Oberfranken sei stattgegeben worden, diese werde für die Antragsteller vorläufig außer Vollzug gesetzt, teilte das Verwaltungsgericht Bayreuth am Mittwoch mit.

Bayreuth - Eine endgültige Entscheidung des Gerichts folgt noch in einem Hauptsacheverfahren.

Die Entscheidung, die laut Gericht bereits am Dienstag ergangen war, hat zwar nur für die Antragsteller konkrete Folgen und nicht für die Allgemeinheit. Tatsächlich könnte sie aber weitreichendere Auswirkungen haben: Auch in den anderen bayerischen Regierungsbezirken gibt es seit Januar solche Allgemeinverfügungen.

Diese müssten umgehend zurückgenommen werden, forderte ein Verdi-Sprecher. „Sollte das nicht geschehen, würden wir dort, wo es nicht passiert, klagen.“ Man gehe nach der „Musterklage“ in Oberfranken davon aus: „Fällt eine, dann fallen alle.“

Es geht um längere Arbeitszeiten, die laut der Regelung während der Omikron-Welle Mitarbeitern in der „kritischen Infrastruktur“ ausnahmsweise zugemutet werden können. An Werktagen können Arbeitgeber etwa bis zu 12 Stunden Arbeitszeit anordnen, wobei die Wochenarbeitszeit 60 Stunden nicht überschreiten soll.

Prinzipiell sind solche Ausnahmeregelungen nach dem Arbeitszeitgesetz laut dem Gericht sehr wohl möglich, auch könnten diese grundsätzlich durch erwartete infektionsbedingte Personalausfälle gerechtfertigt werden. Die Allgemeinverfügung ist dem Gericht aber zu ungenau: Aus ihr gehe nicht deutlich genug hervor, an wen sie sich richte und wer von ihr betroffen sei. Es würden mehrfach zu unbestimmte, auslegungsbedürftige Rechtsbegriffe verwendet. Gegen den Beschluss vom Dienstag kann noch Beschwerde erhoben werden. dpa