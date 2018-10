Lastwagen fährt gegen Wand - Fahrer (26) stirbt noch am Unfallort

Ein Lastwagen ist in Gersthofen im Kreis Augsburg gegen eine Wand gefahren. Der 26-jährige Fahrer starb noch am Unfallort.

Gersthofen - Der 26-jährige Fahrer eines Lastwagens ist in einem Gewerbegebiet in Gersthofen im Landkreis Augsburg gegen die Wand einer Gewerbehalle gefahren. Er starb noch am Unfallort.

Zuvor war der 26-Jährige mit hoher Geschwindigkeit durch die Stadt gefahren, wobei er unter anderem einen Kreisverkehr überfuhr. Laut Polizei hat er wahrscheinlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Auch in Landshut gab es einen tödlichen Unfall, an dem ein Lastwagen beteiligt war. Ein Fußgänger wurde erfasst und starb noch am Unfallort.

dpa/lby