Vater und Tochter betrunken im Auto - Flucht vor Polizei nimmt tragisches Ende

Vater und Tochter waren im Landkreis Landshut betrunken in einem Auto unterwegs. Die Flucht vor der Polizei nahm ein tragisches Ende.

Landshut - Ein betrunkener Vater ist nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei lebensgefährlich verletzt worden. Seine 15-jährige Tochter, die ebenfalls betrunken mit im Auto saß, wurde leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren beide im Landkreis Landshut auf dem Heimweg, als die Polizei den Wagen wegen erhöhter Geschwindigkeit anhalten wollte. Der Mann gab Gas und flüchtete mit mehr als 130 Kilometern pro Stunde durch die Ortschaften, so dass die Polizei nach einiger Zeit die Verfolgung aufgab.

Ausgebremst wurde der Vater erst, als er in einer abknickenden Vorfahrtsstraße in Gerzen weiter geradeaus fuhr, gegen einen Betonpoller knallte und in eine Firmengarage raste. Dort schob er ein geparktes Auto durch die hintere Wand. Weil er wohl nicht angeschnallt war, verletzt sich der 49-Jährige schwer und musste noch vor Ort reanimiert werden. Am Sonntag kämpften die Ärzte noch um sein Leben. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 100 000 Euro.

dpa