„Radentscheid Bayern“ abgeschmettert: Geplantes Volksbegehren ist gescheitert

Von: Felix Herz

Teilen

Am Mittwoch, 7. Juni, fällt die Entscheidung, ob das geplante Volksbegehren zum „Radentscheid Bayern“ zugelassen wird. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber / IMAGO

Der Verfassungsgerichtshof hat über die Zulassung des „Radentscheid Bayern“ entschieden – und dem Volksbegehren eine Absage erteilt.

Update vom 7. Juni, 10.55 Uhr: Das geplante Volksbegehren für ein neues Radgesetz in Bayern ist vor dem Verfassungsgerichtshof gescheitert. Gerichtspräsident Hans-Joachim Heßler verkündete am Mittwoch, dass die Voraussetzungen für eine Zulassung nicht gegeben seien.

Die Absage an den „Radentscheid Bayern“ begründete das Gericht vor allem damit, dass einige der geforderten Regelungen in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes eingreifen würden.

Erstmeldung vom 7. Juni:

München – Ende Mai hatten CSU und Freie Wähler einen Entwurf für ein neues Fahrradgesetz vorgestellt. Bis 2030 sollen demnach in Bayern 1500 Kilometer neue Radwege und ein landesweit durchgängiges Radverbindungsnetz entstehen, heißt es darin laut BR.

Vielen Menschen geht das aber nicht weit genug, ein Volksbegehren soll hier für Korrektur sorgen. Dessen Initiatoren wollen, dass bis 2030 25 Prozent aller Wege mit dem Rad zurückgelegt werden können. Das ist das erklärte Ziel des „Radentscheid Bayern“ – über dessen Zulassung der Verfassungsgerichtshof am Mittwoch, 7. Juni, entscheiden wird.

„Radentscheid Bayern“ kämpft um Zulassung: Politik sieht keinen Grund dafür

Um die 25-Prozent-Marke zu erreichen, sollen mehr Radschnellverbindungen und mehr Radverkehr in Einbahnstraßen entstehen. Der Radverkehr müsse außerdem sicherer werden, fordert Bernadette Felsch, Beauftragte des Volksbegehrens und Vorsitzende des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) Bayerns dem BR zufolge. Dafür habe man alle Hürden genommen, um das Volksbegehren in die Politik einzubringen.

Das Innenministerium hält den „Radentscheid Bayern“ dennoch für unzulässig. Die Kosten für eine Umsetzung, wie es das Volksbegehren fordere, seien zu hoch – und würden damit einen Eingriff in die Budgethoheit des Landtages darstellen. Das ist qua Verfassung nicht möglich.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

ADFC widerspricht Politik – wie entscheidet der Verfassungsgerichtshof?

Die Sache mit der Budgethoheit sieht der ADFC natürlich anders. Laut Felsch ist die Kostenrechnung viel zu hoch, unter anderem habe das Innenministerium in seiner Kostenaufstellung bereits getätigte Investitionen mit einberechnet und Fördermittel des Bundes außer Acht gelassen worden.

Unter anderem in dieser Sache entscheidet nun der Verfassungsgerichtshof und geht der Frage auf den Grund, ob der finanzielle Eingriff des Volksbegehrens zu weit geht oder nicht. Gibt es hier grünes Licht, erfolgt die Zulassung. Laut BR müssen sich dann zehn Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung in ihren Rathäusern für den „Radentscheid Bayern“ per Unterschrift starkmachen – also etwa eine Million Menschen. Nimmt der Landtag dann den Gesetzentwurf nicht an, kommt es zum bayernweiten Volksentscheid. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.