Plötzlich zückt Mann ein Messer und droht: „Ich stech‘ euch ab“ - Polizistin schildert dramatischen Einsatz

Mit dem Messer angegriffen: Beamtin M. Metnar erlebte bei einem Einsatz die steigende Gewaltbereitschaft gegen Polizisten am eigenen Leib.

Wenn aus Routine Lebensgefahr wird

von Franziska Konrad

Aus einem Routineeinsatz ist für zwei Polizisten in Vogtareuth eine lebensgefährliche Situation geworden: Ein Betrunkener griff die Beamten mit dem Messer an. Das ist in Bayern leider kein Einzelfall.