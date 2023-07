Gewalttat an Schule angedroht: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Von: Felix Herz

An einer Schule in Schweinfurt wurde eine Gewalttat angekündigt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, inzwischen konnte ein Verdächtiger festgenommen werden. © NEWS5 / Höfig

Ein anonymer Anrufer kündigte eine Gewalttat an einer Schule in Schweinfurt an. Die Polizei meldete anschließend, dass ein Tatverdächtiger festgenommen wurde.

Update vom 6. Juli, 10.16 Uhr: Aufatmen in Schweinfurt: Auf Twitter gab die Polizei Unterfranken bekannt, dass der Tatverdächtige festgenommen werden konnte. Es sei zu keinen Gewalttaten an der Schule gekommen. Zu den Hintergründen und der Ernsthaftigkeit der Bedrohung laufen nun die Ermittlungen.

Erstmeldung vom 6. Juli: Schweinfurt – Ein anonymer Anrufer hat eine Gewalttat angekündigt – mit einer Schweinfurter Berufsschule als Ziel. Die Polizei ist aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort und sperrte den Bereich rund um die Schule im Stadtteil Bergl ab. Ob das Gebäude evakuiert wird, konnte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht sagen.

Gewalttat angekündigt: Polizei mit Großaufgebot an bayerischer Schule

Derzeit werde die Lage vor Ort geprüft, teilte die Polizei mit. Mehr Details soll es dann im Laufe des Vormittags geben. (fhz)

