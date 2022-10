Junge Frau nach Disko-Besuch tot aus Prien geborgen: Polizei nennt neue Details und bittet um Hilfe

Von: Tanja Kipke

Die Polizei sucht mit einem Foto der getöteten 23-Jährigen nach Zeugen. © PP Oberbayern Süd

In Prien am Chiemsee wurde eine junge Frau tot im Fluss Prien entdeckt. Die Polizei sucht mit einem Foto der verstorbenen nach Zeugen.

Update vom 4. Oktober, 22.41 Uhr: Am Dienstagnachmittag suchte ein Großaufgebot der Polizei im Umkreis von Aschau im Chiemgau nach Spuren. Unter anderem fehlten noch immer die schwarze Umhängetasche und die schwarze Lederjacke der Frau. Mehr als 100 Polizeibeamte waren im Einsatz. Auch Diensthunde waren den Angaben zufolge zeitweise beteiligt.

Klar ist laut Polizei, dass die 23-Jährige gegen 2.30 Uhr den Club „Eiskeller“ verließ und anschließend unter Gewalteinwirkung zu Tode kam. Die Hintergründe des Todes der jungen Frau sind nach Angaben des Sprechers noch völlig unklar. In dem Club, den am Abend mehrere Hundert Menschen besucht hatten, seien auch mehrere Bekannte der Frau gewesen. Man setze nun auch auf Beobachtungen der Clubgäste. Eine offene Frage ist laut Polizei auch, ob die 23-Jährige in Begleitung war.

Update vom 4. Oktober, 16.33 Uhr: Die Polizei Oberbayern hat neue Details im Fall der toten Frau im Landkreis Rosenheim bekannt gegeben. Am Montagnachmittag habe ein Zeuge die tote Frau in der Prien entdeckt (siehe Erstmeldung). Noch am selben Tag fand eine Obduktion der Leiche statt. Die Tote wurde dabei zweifelsfrei als eine 23 Jahre alte Frau aus Aschau im Chiemgau identifiziert, teilt die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

23-Jährige wurde wohl Opfer eines Gewaltverbrechens: Polizei sucht Zeugen

„Die Rechtsmediziner stellten bei ihren Untersuchungen außerdem eindeutige Spuren fest, die auf eine äußere Gewalteinwirkung schließen lassen und somit ein Tötungsdelikt belegen.“ Mehr können die Beamten derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Was jedoch klar ist, die junge Frau besuchte am Sonntagabend den Club „Eiskeller“ in ihrem Wohnort in Aschau im Chiemgau. Gegen 2.30 Uhr verließ sie die Diskothek. „Wo sich die junge Frau danach aufhielt und wie es zu dem Gewaltverbrechen kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.“ Die Polizei bittet um Zeugen und veröffentlicht dafür ein Foto der Verstorbenen.

Wer hat die Getötete (siehe Foto) im Musikclub „Eiskeller“ gesehen oder hatte dort Kontakt mit ihr?



Befand sich die 23-Jährige in Begleitung oder hatte sie dort mit jemandem Kontakt?

Wer hat die junge Frau beim oder nach dem Verlassen des Musikclubs „Eiskeller" oder im Laufe des Montags gesehen?

Wer hat insbesondere in den frühen Morgenstunden des Montags Wahrnehmungen in der Gemeinde Aschau im Chiemgau oder im Umfeld gemacht?

Wer kann zu folgenden Gegenständen der Getöteten Angaben machen: schwarze Umhängetasche (siehe Foto), schwarze Damenlederjacke?

Eine Sonderkommission „Club“ wurde gegründet. Die Ermittler der Soko bitten Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Hierzu ist ab sofort ein spezielles Hinweistelefon unter der Rufnummer 0800-5565101 erreichbar.

Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei am Dienstag nach Spuren am Fluss Prien. © Rainer Nitzsche

Erstmeldung vom 4. Oktober, 14.20 Uhr: Prien – Der Fund einer Frauenleiche beschäftigt aktuell die Kriminalpolizei in Rosenheim. Eine junge Frau ist tot aus einem Fluss am Chiemsee geborgen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die tote Frau am Montagnachmittag in dem kleinen Fluss Prien im Landkreis Rosenheim gefunden. Ein Zeuge habe die Leiche im Wasser treiben gesehen.

Tote Frau bei Rosenheim: Polizei hält Gewaltverbrechen für möglich

Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen und werde von der Bereitschaftspolizei unterstützt. Momentan läuft ein Großeinsatz der Beamten, um Spuren zu sichern. Die Spurensuche wird sich wohl über eine größere Strecke flussaufwärts bis nach Aschau im Chiemgau erstrecken.

Nach Bild-Informationen handelt es sich bei der Frau um eine Anfang 20-Jährige, sie soll aus einer kleinen Gemeinde aus dem Landkreis Rosenheim kommen. Aktuell gehe die Polizei von einem Fremdverschulden aus, ein Gewaltverbrecher sei möglich. Die Polizei wollte am Nachmittag nähere Informationen zu dem Großeinsatz zwischen Prien am Chiemsee und Aschau bekannt geben.

Nach vor Ort Informationen von ovb-online.de hatte ein Passant die Leiche am Montag zufällig an einer abgelegenen Stelle des Flusses entdeckt. Sie hatte sich den Angaben zufolge unter einem Wurzelstock verfangen, die Bergung sei laut Feuerwehr-Sprecher eine Herausforderung gewesen. Informationen des Portals zufolge soll es sich bei der toten Frau um eine 23-Jährige handeln. (tkip)

