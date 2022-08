Auf Hitzewelle folgt neues Extrem: Behördliche Warnung vor schweren Unwettern in Bayern - noch heute

Von: Tanja Kipke

Nach drei Tagen Hitze kommt am Freitagabend die ersehnte Abkühlung. Und die hat es in sich, der DWD warnt vor schweren Unwettern.

Nach der Hitzewelle ziehen Gewitter auf Bayern zu.

Der DWD hat eine Vorabinformation Unwetter vor schweren Gewittern herausgegeben.

Dieser News-Ticker zur Wetterlage in Bayern wird fortlaufend aktualisiert.

München – Die momentane Hitzewelle scheint am Freitagabend (5. August) ihr Ende zu finden. Gewitter ziehen nach Bayern, laut DWD soll es ordentlich krachen. Nach den letzten heißen Tagen sollen die Temperaturen auch am Freitag im ganzen Freistaat über die 30-Grad-Marke klettern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Ober- und Niederbayern, sowie Schwaben und Teile Frankens den 3. Tag infolge vor Hitze.

Wetter in Bayern: Auf Hitzewelle folgt Unwettergefahr – DWD warnt

Der - von vielen ersehnte - Wetterumschwung kommt offenbar schon am späten Freitagabend. „In den Abendstunden bis in die Nacht zum Samstag ziehen von Westen verbreitet schwere Gewitter auf“, schreibt der DWD in seiner Prognose. Der Wetterdienst hat daher eine Vorabinformation Unwetter vor schweren Gewittern herausgegeben, diese gilt von Freitag, 18 Uhr bis Samstag, 3 Uhr. Betroffen ist ganz Südbayern, von den Alpen bis hoch nach Augsburg und Landshut.

Der DWD warnt in einigen Regionen Bayerns am Freitag vor Hitze. Zudem gilt eine „Vorabinformation Unwetter“ für den Abend und die Nacht. © Screenshot DWD

Die Gewitter, die sich anbahnen, haben es in sich. Sie gehen laut DWD mit „schweren Sturmböen um 100 km/h, Hagel um 2 cm und teils extrem heftigem Starkregen von über 40 l/m² innerhalb einer Stunde einher.“ Über mehrere Stunden können örtlich noch deutlich höhere Mengen bis 70 l/m² fallen. In der zweiten Nachthälfte lassen die Gewitter von Westen her dann allmählich nach.

Wetterlage mit „hohem Unwetterpotential“

Die Vorabinformation diene als Hinweis auf eine Wetterlage mit „hohem Unwetterpotential“. Er solle die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise zwar oft nur „sehr lokal auf“, treffen diese Orte dann aber meist mit voller Intensität. Wo genau die Gewitter auftreten werden und zu welchem Zeitpunkt, könne erst mit den amtlichen Warnungen im Verlauf des Tages prognostiziert werden.

Im Süden Bayern ist in der Nacht zum Samstag mit „heftigem Starkregen“ zu rechnen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv

Klar ist aber schonmal: Es wird deutlich kühler. Im Süden Bayerns, wo die Gewitter diesmal besonders zuschlagen, sinken die Temperaturen auf Höchstwerte um die 21 bis 23. Das Wochenende wird demnach zumindest für die Hälfte der Bayern deutlich kühler. Aber auch im Norden soll es keine 30 Grad mehr geben, sondern nur noch angenehme 24 bis 26 Grad. (tkip)

