Gewitter über Bayern: Bilder zeigen spektakuläre Blitzshow am Nachthimmel

Von: Katarina Amtmann

Blitze erhellen den Himmel über Oberfranken. © NEWS5 / Merzbach

Am Sonntagabend entluden sich Gewitter über Teilen Bayerns. Blitze sorgten für ein beeindruckendes Schauspiel am Nachthimmel.

Bamberg - Am Wochenende verwöhnte das Wetter Bayern teilweise mit frühlingshaften Temperaturen. In München war T-Shirt-Wetter angesagt, aber auch in Franken zog es viele Menschen an die warme, frische Luft. Sonne satt, Temperaturen an der 20-Grad-Marke - das tat vielen gut nach dem langen Winter.

Der Nachthimmel wird durch die Blitze erhellt. © NEWS5 / Merzbach

Spekakuläre Blitzshow über Bayern: Gewitter sorgen für beeindruckendes Schauspiel

Der Sonntag, 19. März, war dann stellenweise eher grau, aber immer noch mild. Am Abend entlud sich dann jedoch mancherorts die Spannung. Während es in München ruhig blieb, krachte es im Norden Bayerns ordentlich. In Mittelfranken gewitterte es ebenso wie in Oberfranken. Dort zeigte sich auch ein beeindruckendes Schauspiel.

Nacht in Sydney wird taghell: Blitz zieht sich quer über den Horizenot

Blitzshow über Bamberg: Nachthimmel wird taghell

Eine spektakuläre Blitzshow zeigte sich im Landkreis Bamberg am Himmel, zu Beginn noch mit einem leuchtenden Abendrot, wie Bilder zeigen. Der Nachthimmel wurde durch die Blitze für kurze Momente taghell. Lang dauerten die Gewitter in Franken aber nicht an, sie waren so schnell vorbei, wie sie gekommen waren.

Blitze am Nachthimmel vor dem Abendrot. © NEWS5 / Merzbach

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. (kam)