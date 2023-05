Superzelle und heftige Gewitter über Bayern – DWD warnt vor Unwettern am Sonntag

Von: Felix Herz

Der Mai nimmt derzeit Anlauf, um so richtig ungemütlich zu werden. Zwei Wetter-Experten rufen bereits die „Alarmstufe rot“ aus und warnen vor Starkregen.

Update vom 7. Mai, 7.55 Uhr: Der Sonntagmorgen beginnt in einigen Teilen Bayerns ruhig, sogar die Sonne zeigt sich vielerorts. Doch in der zweiten Tageshälfte steigt das Gewitterrisiko, wie der DWD am Morgen (Stand 6.03 Uhr) weiter berichtet. Ausgenommen sei nur Ostbayern. Die größte Gefahr gelte in Schwaben, im westlichen Franken sowie an den Alpen. Lokal seien Unwetter mit heftigem Starkregen (bis zu 40 Liter pro Quadratmeter) in kurzer Zeit, Hagel bis zu 3 Zentimetern Größe sowie stürmische Böen (70 Stundenkilometer) möglich.

Update vom 6. Mai, 19 Uhr: Nach den Gewittern am Freitagabend kündigt der DWD für Sonntag neue Unwetter an. „Am Sonntag in der zweiten Tageshälfte mit Ausnahme Ostbayerns ansteigendes Gewitterrisiko, größte Gefahr in Schwaben und im westlichen Franken sowie an den Alpen“, heißt es in der Vorhersage. „Dabei lokal Unwetter durch heftigen Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit und Hagel bis 3 cm, daneben stürmische Böen um 70 km/h.“

Superzelle und heftige Gewitter trafen Bayern: Feuerwehr berichtet von Einsätzen

Update vom 6. Mai, 10 Uhr: Inzwischen ist auch der Pressebericht der Münchner Feuerwehr zum gestrigen Gewitterabend eingetroffen. Zwar seien durch Blitzeinschläge Brandmeldeanlagen ausgelöst worden, insgesamt verzeichnen die Beamten jedoch vergleichsweise wenig wetterbedingte Einsätze. „Dabei wurden Fahrbahnen und Unterführungen zum Teil überschwemmt, Bäume und Äste knickten ab und beschädigten Fahrzeuge, ein paar Keller wurden nass und über ein defektes Dach in der Großmarkthalle kam es zu einem Wassereintritt“, heißt es in der Feuerwehr-Mitteilung.

Update vom 6. Mai, 8.30 Uhr: Wie angekündigt gingen am Freitagabend, 5. Mai, zahlreiche, lokal schwere Gewitter über Bayern hernieder. Über Mammendorf, Landkreis Fürstenfeldbruck, bildete sich sogar eine Superzelle, auf die massiver Starkregen, Blitze und bis zu vier Zentimeter große Hagelkörner folgten. Augenzeugenberichten zufolge wirkte die Landschaft kurzzeitig ob des liegenbleibenden Hagels richtig winterlich.

Eine Superzelle bildete sich während den Gewittern am Freitagabend, 5. Mai, über Mammendorf im Landkreis Fürstenfeldbruck. © vifogra / Hartl

Heftiges Gewitter auch über München – DWD warnt bereits vor Sonntag

Auch in München kam es gegen 21 Uhr zu heftigem Starkregen, es donnerte und blitzte, zwischenzeitlich hagelte es auch mitten in der Innenstadt. Zum Musikfeuerwerk um 22 Uhr auf der Theresienwiese hatte sich das Wetter dann wieder etwas beruhigt, die Raketen beleuchteten aber einen noch immer stark bewölkten und regnerischen Himmel – eine spektakuläre Kulisse.

Am heutigen Samstag soll die Wetterlage in Bayern weitgehend ruhig bleiben, höchstens am Alpenrand kann es vereinzelt zu Starkregen und vereinzelten Gewittern kommen. Am Sonntag, 7. Mai, steht dann, so wie von den Meteorologen Jung und Schenk angekündigt, die nächste Gewitterwelle an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt, dass im Süden „Unwetter durch heftigen Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit und größere Hagelansammlungen“ möglich seien. Diese würden in der Nacht zum Montag, 8. Mai, in „mehrstündigen und später ungewittrigen Starkregen“ übergehen.

Wetter-Experten warnen vor starken Gewittern in Bayern bereits am Wochenende

Erstmeldung vom 5. Mai 2023:

München – In den aktuellen Wetter-Prognosen für den Mai warnen Experten vor viel Starkregen. Die Rede ist sogar von „Sturzflut-Gefahr“, wie es Diplom-Meteorologe Dominik Jung im aktuellen wetternet-Video formuliert. Die sich abzeichnende Wetterlage im aktuellen Monat erinnere an denselben Zeitraum im Jahr 2016, als Bilder von überschwemmten Straßen und schwimmenden Autos die Nachrichten dominierten.

Die Wetter-Aussichten für den Mai verdüstern sich weiter. Experten rufen nun „Alarmstufe rot“ aus und waren vor starken Regenfällen. (Symbolbild) © Bernd März / IMAGO

„Alarmstufe rot“ im Mai: Experte warnt vor Starkregen und Gewitter

Die ungemütliche Wetterlage mit viel Starkregen und Gewitter würde in Bayern laut wetter.net zum Teil schon am Freitag, 5. Mai, losgehen. Das Problem: „Diese Schauer und Gewitter kommen kaum von Ort und Stelle“. Dies erinnere an das Jahr 2016, das als schlimmstes Hochwasser-Jahr für Schlagzeilen sorgte. Jung spricht von „sintflutartigem Regen“. Die Wetter-Videos der Meteorologen Jan Schenk (The Weather Channel Deutschland) und Dominik Jung (wetternet) sind daher auf YouTube beide mit den Worten „Alarmstufe rot“ betitelt.

Bereits an diesem Wochenende, Freitag bis Sonntag, 7. Mai, wird es demnach in weiten Teilen Bayerns immer wieder ungemütlich. Laut wetternet-Wetterkarte sind vor allem die westlichen, südlichen und nördlichen Regionen rund um Nürnberg betroffen. Auch München liegt noch im Bereich der regenblau gefärbten Gewitterkarte. Jan Schenk schlägt in die gleiche Kerbe und kündigt bei The Weather Channel Deutschland „kräftige Gewitter“ an, die abends von Westen kommend über Bayern, einschließlich München, ziehen. Auch am Sonntag gibt es demnach „unwetterartig verstärkten Regen“ in Bayern.

Blick bis Mitte Mai: Hohe Regensummen vor allem im Bayern

Meteorologe Jung wirft im wetternet-Video anschließend einen Blick auf die Regensummen bis Mittwoch, 10. Mai, und Sonntag, 14. Mai. In beiden Fällen wird schnell klar, dass in Bayern lokal mit enorm viel Regen zu rechnen ist. Für den süddeutschen Raum, vor allem in Alpennähe, kündige das deutsche Wettermodell bis Mittwoch „40 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter“ an, so Jung.

Die Regensummen bis zum Sonntag, 14. Mai. Viel rot heißt viel Regen. Wetter-Experte Dominik Jung vergleicht die Aussichten mit dem Hochwasser-Jahr 2016. © Screenshot wetternet / YouTube

Noch heftiger wird es bis zum übernächsten Sonntag: Laut amerikanischem und deutschem Wettermodell gehen je nach Region in Bayern rund 100 Liter Regen runter – nahe der Alpen mehr, im Osten weniger. München liegt im roten Bereich, wonach es auch dort immer mal wieder sehr stark regnen wird.

Immerhin: Das anstehende Wochenende wird noch recht warm ausfallen. Mehr als 20 Grad sind am Samstag, 6. Mai, und Sonntag jeweils vorhergesagt. Unter der Woche stürzen die Temperaturen dann jedoch wieder ab und pendeln in Bayern zwischen 13 und höchstens 20 Grad. (fhz)

