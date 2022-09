Gewitter mit Starkregen fluten Bayern – dann bringt Ex-Hurrikan Sommerwärme zurück

Von: Tanja Kipke

Ungemütliches Wetter trifft Deutschland am Donnerstag. Auch im Freistaat kommt einiges vom Himmel. Nach den Gewittern kündigt ein Meteorologe wieder Sommerwärme an.

München – Es wird nass in Bayern. Fast für den ganzen Freistaat ist am Donnerstag Regen vorhergesagt. Grund dafür ist die „Kaltfront eines Tiefs mit Kern über den Britischen Inseln“, welche ostwärts über Bayern hinwegzieht. Bis Mittag sei vor allem in Alpennähe mit Starkregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst in seiner Prognose schreibt. Aber auch in den restlichen Regionen Bayerns wird es ungemütlich.

Gewitter und Starkregen kommen nach Bayern: Die Prognose für Donnerstag

Der DWD schreibt: „Heute anfangs an den östlichen Mittelgebirgen noch einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen (Mengen um 25 l/qm in einer oder wenigen Stunden) und Böen bis 60 km/h. Am Nachmittag und frühen Abend von Westen vereinzelte Gewitter mit stürmischen Böen um 70 km/h nicht ausgeschlossen.“ In der Landeshauptstadt sind die Schauer für Mittags angekündigt, am Abend klart es dann wieder auf und die Sonne könnte sich wieder zeigen.

Eine Kaltfront bringt Gewitter mit Starkregen nach Bayern. © IMAGO/A. Hartl

Für den Norden Deutschlands sagt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net sogar Sturzfluten und Überschwemmungen voraus. In Bayern dürfte es bei Gewitter mit Starkregen bleiben, lokal auch mit Unwetterpotenzial. Auf der Regenkarte von wetter.net ist erkennbar, dass vor allem im Westen Bayerns starke Regenmassen vom Himmel kommen.

Nach regenreichem Wochenende bringt ein Ex-Hurrikan laut Jung die Sommerwärme zurück

Samstag und Sonntag soll es vielerorts in Bayern weiter regnen. Nach dem Wochenende können sich die Bayern dann wieder über Sonnenschein und sommerliche Temperaturen freuen, zumindest wenn man der Prognose von Wetter-Experte Jung Glauben schenken darf. Zu verdanken ist der Wetterumschwung wohl einem Ex-Hurrikan, der „uns sehr warme Luftmassen ins Land“ schaufelt. Auch in der Prognose vom DWD ist die warme Meeresluft vermerkt. Richtig heiß wird es allerdings trotzdem nicht. Montag und Dienstag soll es Höchstwerte zwischen 24 und 26 Grad geben. (tkip)